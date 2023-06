A leminősítés valós lehetőség a negatív kilátás miatt, a Fitch által kiemelten figyelt tényezők terén vegyesek a legújabb fejlemények – mondta a Világgazdaságnak Árokszállási Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője. A londoni elemzőház a pénteki tőzsdezárást követően tartja hazánk adósságbesorolásának idei második felülvizsgálatát.

Fotó: Getty Images

Bár a minősítő legutóbb arról beszélt, hogy az igazságügyi reformok miatt Magyarország májusban közelebb került az EU-val való megállapodáshoz, a pénzek kiutalását továbbra is kételyek övezik, ezt pedig Árokszállási szerint a Fitch értékelheti úgy, hogy a kormány szakpolitikai hitelessége megkérdőjelezhető. Az elemző nagyjából azonos valószínűségét látja annak a forgatókönyvnek, hogy a Fitch ezúttal leminősíti Magyarországot, mint annak, hogy végül nem fogja.

Egy fokozattal történő leminősítéssel a Fitch egyébként az S&P BBB mínusz besorolását érné el, ami még mindig nem lenne bóvli, tehát a befektetésre ajánlott kategóriában maradna hazánk, de azon belül a leggyengébb szinten.

A költségvetési kockázatokra figyelmeztethetnek a londoni elemzők

A szakember rámutatott: a költségvetési kilátások kapcsán is vannak kérdőjelek, ilyen például az MNB veszteségtérítése vagy az, hogy a bevételi oldal ebben az évben eddig viszonylag gyengén teljesített. Az idei infláció ráadásul várhatóan a kormány várakozásai felett alakul, így a nyugdíjakat a terveken felül kell valószínűleg emelni. A kormány ugyan egyértelműen továbbtereli a megtakarításokat az állam irányába a szociális hozzájárulás különböző megtakarításokra vonatkozó bevezetésével (az állampapírok kivételével), ugyanakkor a költségvetés kiadási-bevételi egyensúlyát ez nagymértékben nem fogja javítani.

„Emellett, bár pozitívnak tekinthető, hogy a kormány a hétfői bejelentése alapján az áramárakat csökkenti a vállalatoknak, illetve megfelelő mértékű k+f és beruházás esetén a gyógyszercégek extraprofitadója is csökkenthető, mindez bevételkiengedést is jelent a költségvetés oldaláról, tehát a megítélése a fiskális egyensúlyra nem egyértelmű. A gázárak csökkenése egyértelműen pozitív, de a gazdaság gázáraknak való kitettsége továbbra is nagymértékű, azaz ez a sérülékenység nem tűnt el, csak jelenleg kevésbé érvényesül a sokkal kedvezőbb energiaárak miatt”– fejtette ki a szakember.

Több területen jelentős javulás történt, de még mindig az uniós források hiánya a legnagyobb kockázat

Regős Gábor, a Makronóm Intézet szakmai vezetője emlékeztetett, hogy a Fitch az idei első, januári felülvizsgálatkor, amikor rontott a hazai kilátásokon, egyebek között azt kifogásolta, hazánk nem tudja kezelni a gazdaságpolitika hitelességével kapcsolatos kétségeiket. Ezenkívül a romló versenyképességet, a magasan beragadó inflációt, a tartósan magas energiaárakat jelölte meg mint leminősítéshez vezető tényezőket.

Ezek közül több tekintetben történt már javulás: a világpiaci energiaárak jelentősen mérséklődtek, és bár az infláció még magas, de már szemmel láthatóan elkezdett csökkenni. Az Európai Unióval fennálló konfliktusok azonban kockázatot jelentenek, ahogy a költségvetés magas hiánya sem éppen pozitív tényező, azaz összességében a döntéssel kapcsolatban egyaránt látunk pozitív és negatív tényezőket

– magyarázta az elemző. Legvalószínűbbnek szerinte az tűnik, hogy marad a változatlan besorolás negatív kilátással, és a későbbiekben történik csak valamilyen irányba elmozdulás. Arra a kérdésre, hogy minek alapján döntenek az elemzők, azt felelte, nehéz előre megmondani, mert nemcsak egy tényezőt (például költségvetési hiány vagy államadósság) néz a hitelminősítő, hanem egy komplex szempontrendszert, objektív és szubjektív mutatókkal egyaránt.

Egy biztos, mind a három hitelminősítőnél befektetésre ajánlott kategóriában marad Magyarország

A Fitchnél jelenleg BBB a besorolásunk, és ha még lejjebb is minősítenének minket, akkor is BBB mínusz lenne az osztályzatunk, ami még befektetésre ajánlott. Regős szerint két kategóriát pedig egyszerre nem minősítenek le, kivéve persze nagyon súlyos helyzetben. A Fitchével azonos szinten van a besorolásunk a Moody’snál (Baa2 az ő elnevezésük szerint), míg egy kategóriával lejjebb, még épp a bóvli fölött (BBB mínusz) az S&P-nél, ahol viszont az idén már történt leminősítés.

Az S&P leminősítette hazánkat, a Moody’s nem foglalkozott velünk

Márciusban a Moody’s Investors Service nem nyúlt a magyar államadósság-osztályzathoz, ami kisebb meglepetésként volt értékelhető azok után, hogy előtte a Fitch már túl volt egy kilátás rontáson, a Standard & Poor’s pedig a szakértői várakozások ellenére leminősítette hazánkat. A döntés indoklásában azt írják, a stabil kilátás azt tükrözi, hogy a magyar gazdaság elkerüli a nagyobb gazdasági visszaesést a következő két évben, és az orosz–ukrán háború közvetett hatásait is átvészeli a költségvetési és a monetáris politika rugalmasságát érintő kihívások ellenére. Abban az esetben minősítik fel hazánkat, ha az ikerdeficit a vártnál gyorsabban csökken, vagy ha a gazdaság erősebb és korábbi fellendülést mutat. Ez akkor történne meg, ha a külső nyomás kezelhető marad a következő két évben, beleértve a magyar energiaimportot is.