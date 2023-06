„Ha a jegybank kitart, a hitelek is folyamatosan olcsóbbak lehetnek az elkövetkező hónapokban – fogalmaz a Bank360.hu helyzetértékelésében. – Az új hitelek feltételeiben fokozatosan és elnyújtva jelenhetnek meg a Magyar Nemzeti Bank kamatvágásának hatásai.” A Bank360.hu összesítése szerint jellemzően a személyi kölcsönök kamatából vágtak kisebb-nagyobb mértékben. Két hitelintézet is 12 millióra forintra emelte 10 millióról az ingatlanfedezet nélkül felvehető személyi kölcsön maximális összegét, másoknál viszont jelentősen szigorodtak a hitelnyújtás jövedelemelvárásai.

A Magyar Nemzeti Bank megkezdte a lassú lazítást, amely őszre a jegybanki alapkamat csökkentését is elhozhatja.

A Magyar Nemzeti Bank május 23-án 18-ról 17 százalékra csökkentette az egynapos betéti tender irányadónak számító kamatát. A várva várt kamatvágási folyamat őszre a jegybanki alapkamat csökkentését is elhozhatja. A banki hitelfeltételeket meghatározó referenciakamatok szintje az irányadó kamat csökkentése után megindult lefelé. A 3 havi BUBOR hosszú idő után a 16 százalék alá is csusszant, és a BIRS (az a kamatláb, amely mellett a kereskedelmi bankok egymásnak éven túli hiteleket nyújtanak) szintén csökkent valamelyest.

A szokásos, hó eleji kamatváltoztatásokban júniusban máris reagáltak a pénzintézetek a jegybank lépésére.

Ami a konkrét banki lépéseket illeti, a Bank360.hu felsorolta: „Csökkentette személyi kölcsönei kamatát az OTP Bank. A lakásfelújításra felvehető kölcsön kamata 2–3,1 millió forint közötti hitelösszeg igénylése esetén 0,84 százalékponttal lett alacsonyabb júniustól, 3,1–5,1 millió forint között 0,34 százalékpontot vágtak. Ezzel összehangolta az OTP a hitelösszegek sávjait, mindkettőben 17,15 százalék az ügyleti kamat. Ugyanez volt a legnagyobb hazai hitelintézet minősített fogyasztóbarát személyi kölcsöneinél is: kisebb hitelösszeg felvétele esetén 1,02 százalékponttal, 3,1–5,1 millió forintos hitelösszeg esetén pedig 0,34 százalékponttal csökkent az ügyleti kamat. „Így 17,65 százalékos kamattal igényelhető ez a kölcsöntípus” – mutat rá a Bank360.hu.

Szintén a fogyasztóbarát személyi kölcsön kamatát csökkentette az Erste Bank. Havi 250 ezer forint nettó jövedelem alatt futamidőtől és hitelösszegtől függően 1,02–1,11 százalék a kamatvágás, így az ügyleti kamat 17,65–18,44 százalék lett. A K&H Bank egyelőre jelzésértékű, de általános, 0,20 százalékpontos kamatcsökkentést hajtott végre a minősített fogyasztóbarát lakáshiteleknél és a zöldcélok megvalósítására igényelhető lakáscélú kölcsönöknél. A Raiffeisen Bank csak a 10 éves kamatperiódusú Egyetlen hitel kamatát mérsékelte 0,15 százalékponttal, amely lakáscélú kölcsönök kiváltására vehető fel. Az ügyleti kamat 10,04 százalék június elejétől.

A Cofidis is módosított a fogyasztóbarát személyi kölcsön feltételein júniustól, de nem a kamaton, hanem 3-tól 5 millió forintos kölcsönösszeg esetén az igényléshez szükséges havi minimum jövedelmen: nettó 300 ezer forintról 450 ezerre. A Bank360.hu adatai szerint további változás, hogy az utóbbi hetekben két bank is megemelte a maximálisan felvehető hitelösszeget a személyi kölcsönöknél: az Erste Banknál és az UniCredit Banknál is lehet akár 12 millió forintot is igényelni. Ezelőtt 10 millió volt a maximális hitelösszeg, amihez ingatlanfedezet nélkül hozzá lehetett jutni.

A Bankmonitor.hu szakértői szerint

egyelőre nem beszélhetünk olyan érdemleges kamatcsökkenésről, ami érezhetően könnyítené az újonnan személyi kölcsönt felvevők terheit.

„Mind a személyi kölcsönök, mind a lakáshitelek esetén azt láthatjuk, hogy jellemzően a középmezőnyben lévő bankok csökkentik a kamataikat, ám a legkedvezőbb ajánlatok árazása egyelőre nem változott” – utal rá megkeresésünkre Fülöp Norbert, a Bankmonitor.hu pénzügyi elemzője. Majd hozzátette: „Amennyiben folytatódik az MNB kamatcsökkentési politikája, valamint a várakozásoknak megfelelően mérséklődik az infláció, akkor már figyelemre méltó kamatcsökkentést várnak. (Ugyanis mindkettő feltétele a hitelkamatok csökkenésének.)

Több banknál már a saját ügyfeleik számára vannak előre jóváhagyott ajánlatok, amelyeket a mobilbankon keresztül pár perc alatt lehet igényelni és szerződni.

Megállapításait igazolandó, Fülöp Norbert úgy ítéli meg: „Egy 5 millió forintnyi hitelösszeg igénylésekor – 7 éves futamidő és 350 ezer forint igazolt jövedelem esetén – az MBH Bank szabad célú fogyasztóbarát személyi kölcsöne jelenleg a legkedvezőbb a piacon a maga 13,49 százalékos kamatával. Itt csak annyi változás következett be, hogy míg korábban az MKB Bank kínálta ezt a személyi hitelt, a Takarékbank és az MKB Bank összeolvadását követően az MBH Bank termékpalettáján érhető el.” Ugyanakkor célszerű megfontoltan személyi hitelt választani, mert a példában szereplő termék esetében a legkedvezőbb és a legdrágább ajánlat között 5,5 százalékpont a kamatkülönbözet, ami a havi törlesztőrészletben 15 ezer forint feletti különbséget jelent.

Mivel a 10 százalékos lakáshitelkamatok sokakat elriasztanak, és a bankok is belátták, hogy lejjebb már nem tudnak menni az amúgy sem népszerű termékek kamataival, a személyi kölcsönök még nagyobb figyelmet kapnak.

„Ez utóbbi konstrukciók folyósítása sokkal kevésbé esett vissza – éves alapon hozzávetőleg 20 százalék körül –, mint a lakáshiteleké, ahol a piac egyharmadára zsugorodott. Ennek következtében a bankok a személyi hitelek kínálatában, továbbá a lakossági számlanyitásoknál versenyeznek egymással” – mutat rá kérdésünkre Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu alapítója, pénzügyi szakértője.

Mindegyik bank a zsugorodó piacon egyre nagyobb részt szeretne magának megszerezni, emiatt rendszeresen tesztelik, hogy meddig tudnak lemenni a kamatokkal adott ügyfélszegmenseknél és hitelösszegeknél.

A banki ajánlatokat összehasonlító szakportálokat (Bankmonitor.hu, Bank360.hu, BiztosDöntés.hu) havonta több mint egymillió látogató nézi, és a pénzügyileg tudatos, alapos ügyfelek ezeken az oldalakon hasonlítják össze a banki termékeket, mielőtt az igénylést elindítják. „Igaz, alacsonyabb összegű személyi kölcsönnél 1-1 százalékos kamatkülönbség havonta csupán pár száz forintot jelenthet, ám ez pont elég arra, hogy a hitelkalkulátorokban 2-4 pozícióval feljebb kerüljön az adott bankok ajánlata. Ezen hitelintézetek termékei iránt sokkal többen érdeklődnek, ezáltal számosabb megkeresésük és folyósításuk is lehet – vezet végig a gyakorlati tapasztalatokon Gergely Péter. – Mi több, jó néhány banknál már a saját ügyfeleik számára vannak előre jóváhagyott, személyre szóló ajánlatok, amelyeket a mobilbankon keresztül pár perc alatt lehet igényelni és szerződést is kötni.”