A negatív saját tőke nem korlátozza a jegybankok működését

Az infláció elleni küzdelem miatt globálisan emelkedő kamatkörnyezettel párhuzamosan világszerte csökken a jegybankok számviteli eredménye. Számos központi bank esetében már a tavalyi év során jelentős veszteség keletkezett és előre tekintve is érdemi veszteségek várhatók. Ennek nyomán ismét felélénkült a közgazdasági vita a jegybanki veszteségek és a negatív jegybanki saját tőke kérdésköre kapcsán. Cikkünkben a SUERF nevű független, nemzetközi pénzügyi szervezet által szervezett online kerekasztal-beszélgetés (SUERF Baffi Bocconi e-lecture – „Why are central banks reporting losses? Does it matter?”) fő gondolatait foglaljuk össze a témában. A megszólaló szakértők egyetértettek abban, hogy a negatív jegybanki saját tőke alapvetően nem befolyásolja és nem is korlátozza a jegybankok működését.

1 órája | Szerző: Boldizsár Anna - Simon Zoltán

