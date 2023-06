A magyar–szerb kapcsolat aranykorának újabb fejezetéhez értünk – mondta Novák Katalin köztársasági elnök kedden a Magyar–Szerb Stratégiai Együttműködési Tanács megalakulása alkalmából tartott sajtótájékoztatón, Palicson. Novák Katalin kiemelte: az, hogy Szerbia és Magyarország stratégiai együttműködési tanácsot alapított, azt tükrözi, hogy nem taktikai, hanem stratégiai jellegű döntések születnek, hiszen hosszú távon kívánják megalapozni a magyar–szerb barátságot, a magyar–szerb együttműködést.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher / MTI

A köztársasági elnök elmondta:

12 munkacsoportban tanácskoztak a miniszterek, akiktől azt várják, hogy munkájuknak kézzelfogható eredménye legyen, és tartalommal töltsék meg a két ország között most aláírt 12 megállapodást.

Novák Katalin a keddi megbeszélés témái közül kiemelte az orosz–ukrán háborút, Nyugat-Balkán stabilitásának és Szerbia európai uniós csatlakozásának kérdését, valamint a demográfia ügyét. A magyar államfő elmondta: Magyarország és Szerbia kapcsolatát két szabadságszerető, szuverén nemzetnek az egymás iránti tisztelete jellemzi.

Aláírták a szerződést a magyar–szerb kőolajvezeték építéséről A tárcavezető a két ország közötti eddigi legfontosabb megállapodásnak nevezte az Algyőt Újvidékkel összekötő kőolajvezeték építését.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a cél eljutni a mielőbbi fegyvernyugváshoz és békemegállapodáshoz. Kiemelte, hogy mindez nem vonhatja el a figyelmet a nyugat-balkáni térségről, amelynek a stabilitása Európa stabilitásának is kulcsa. Mint mondta, itt is békére és biztonságra van szükség.

Második témaként Szerbia európai uniós csatlakozásának kérdését emelte ki. Emlékeztetett, hogy Szerbia 2009-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz, és 2014 óta zajlanak a csatlakozási tárgyalások. Novák Katalin kiemelte:

Szerbia ez idő alatt már sokszorosan bizonyította, hogy Európához tartozik.

Hozzátette:

Ez Magyarország számára megkérdőjelezhetetlen, és ezért is tartjuk kiemelten fontosnak, hogy Szerbia jogi értelemben is csatlakozhasson az Európai Unióhoz.

Szerbia schengeni csatlakozásával kapcsolatban kifejtette, hogy amíg ez nem történik meg, addig is szeretnék megkönnyíteni a két ország közti határátlépést.

Novák Katalin szólt arról is, hogy a demográfiai tél elleni küzdelemben is még szorosabbra fűzik a szerb és magyar együttműködést. Hozzátette: Magyarország e téren is kész átadni tapasztalatait Szerbiának. Újságírói kérdésre válaszolva kifejtette, hogy idén szeptember 14–15-én ismét megrendezik a Budapesti Demográfiai Csúcsot, a családpárti erők egyik legnagyobb nemzetközi találkozóját, és ezen a nemzetközi találkozón a demográfia kihívásaira keresik a megoldást a résztvevők. Hozzátette: Aleksandar Vucic szerb államfő is megerősítette részvételi szándékát.