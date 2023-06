Magyarországra költözik a Pepsi – Balogh Levente megerősítette a Világgazdaságnak

A Szentkirályi elnöke, Balogh Levente a Világgazdaság kérdésére közölte: 2024-ben már szentkirályi vízből készül a Pepsi, ezért is vásárolták meg a világ egyik legmodernebb palackozó gépsorát, amely alkalmas az ásványvíz mellett az üdítőitalok töltésére is. Magyarország egyik legismertebb milliárdosa azt is elárulta, miért nem terveznek reklámokat Luis Figóhoz hasonló világsztárral.

28 perce | Szerző: Klein Ron

