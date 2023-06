Egyre népszerűbbé válik a diákmunka az elmúlt években a Prohuman Diákmunka tapasztalatai szerint, így várhatóan a tavalyi százezret meghaladó létszámnál is többen dolgoznak majd idén ebben a foglalkoztatási formában – derül ki az iskolaszövetkezet pénteki közleményéből. A cég úgy véli, a diákok számára a bérezés, illetve a munkahelyek megbízhatósága mellett fontos szempont lett a digitális ügyintézés elérhetősége is, és dinamikusan nő a kötelező szakmai gyakorlatukat diákmunka keretében végzők száma is.

Fotó: Shutterstock

Tóth Rozália, a Prohuman Diákmunka operatív igazgatója úgy fogalmazott, bár a nyár még mindig kiemelt időszak, egyre többen dolgoznak az év többi hónapjában, és egyre általánosabb a diákok gyakornokként történő alkalmazása is, ami korábban kevésbé volt jellemző. A szakértő elmondta,

a legtöbben a különböző gyárakban, logisztikai és kereskedelmi területen, például raktáros vagy árufeltöltő munkában, adminisztratív munkakörökben dolgoznak, valamint kimondottan népszerű a ruhabolti, áruházi és gyorséttermi munka is.

A nyári szezonban főként a turisztikai vállalkozások, az idényjellegű mezőgazdasági munkák a jellemzők, de a szabadságolások miatt a gyárak is egyre inkább keresik a diákmunkásokat, akiknek a száma ezekben a hónapokban nagyjából duplája az év többi hónapjában tapasztaltnak.

A Prohuman úgy látja, hogy a diákmunka keretében elérhető pozíciók köre is folyamatosan nő, így ma már akár érzékenyebb, pénztárosi pozícióban is alkalmaznak a cégek tanulókat, de

olyanra is van példa, hogy a vezérigazgatói asszisztens posztját diák tölti be, vagy épp egy jól képzett tanuló a rendszergazda egyes vállalatoknál.

Tóth elmondta azt is, hogy a diákmunka foglalkoztatási formaként egyaránt kedvez a cégeknek és a dolgozóknak is, hiszen 25 év alatt a diákmunkás jövedelme adómentes, sőt ezt követően is csak 15 százalékos jövedelemadó által terhelt, tehát járulékokat már nem kell a dolgozók után fizetni. Hozzátette: „Diákmunkára jelentkezni 15 éves kortól lehet, de ők csak a nyári szünetben dolgozhatnak, 16 éves kortól lehet év közben is munkát vállalni, szülői beleegyező nyilatkozattal, de 18 év alatt például nem végezhet éjszakai munkát egy diák sem.”

A kedvező adózás mellett fontos szempont az is, hogy a diákmunka minimálbére bruttó 1334 forint óránként, míg a középfokú végzettséghez kötött munkáknál ez már 1704 forintra nő, ám

az átlagos órabér országosan ennél magasabb, 1700-2000 forint körül alakul, amit a balatoni és a budapesti bérek meghaladnak.

Természetesen fontos szerepet kap a szakmai tapasztalat, a nyelvtudás, az életkor és a diákmunkások rugalmassága is, ezért IT- vagy mérnöki területen akár 4 ezer forintos órabér is ütheti a dolgozó diákok markát.

Ma már a diákok többsége az interneten keres munkát, és azon belül főként a gyakornoki pozíciót keresők körében egyre népszerűbb a LinkedIn is, ami mindenképp változás az elmúlt évhez képest – mondta el az operatív igazgató, hozzátéve, hogy a Prohumannál már a diákmunka-szerződések megkötésére is digitálisan kerül sor.