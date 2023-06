A kormány valóban bevezeti jövőre az egynapos autópálya-matricát – ez derül ki az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) lapunknak küldött válaszadásából.

Magyarországon is biztosan bevezetik az egynapos autópálya-matricát. Fotó: Kuklis István / Délmagyarország

Ebben a szaktárca arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy a bevezetés határideje

2024. március 25.

Ezt a dátumot az Európai Parlament és a Tanács Eurovignetta irányelve szabta meg. Az egyelőre nem ismeretes, hogy ennek átültetése a magyar útdíjrendszerbe pontosan mikor esedékes.

Jelen pillanatban sem az egynapos használati jogosultság ára, sem a hazai bevezetés pontos dátuma tekintetében nem született még döntés

– húzta alá az ÉKM.

Mikor vezetheti be az egynapos matricát Magyarország?

A jövő márciusi dátumot úgy kell értelmezni, hogy addig csak opcionális az egynapos matrica bevezetése. Ez jó eséllyel azt jelenti, hogy addig aligha fogják az uniós tagállamok tömegével alkalmazni az irányelvet. Már csak azért sem, mert ez szembe menne az adott államháztartás érdekeivel. Az egynapos jogosultság ugyanis lényegében bevételkiesést termel az országok útdíjrendszereiben, hiszen egy drágább útdíjtermék felől egy olcsóbb felé tereli a vásárlásokat. A változásnak tehát az államkassza nem, csupán az átutazó, az úgynevezett tranzitforgalom örülhet.

Ugyanez igaz Magyarország esetében is: jelenleg a legalacsonyabb díjú matrica a tíznapos, amelynek az ára jármű-kategóriánként változik, de összességében a 2750-től a 8000 forintos sávig mozog. Ezt a terméket vásárolják azok is, akik csak valahol belépnek az országhatáron, majd ugyanaznap ki is lépnek az ország területéről. Ennél természetesen jóval olcsóbb lenne az egynapos jogosultság.

Éppen ezért minden EU-s ország jól felfogott érdeke, hogy minél később tegye elérhetővé az egynapos matricát.

Ezzel együtt is az egynapos matrica bevezetése kötelező, vagyis ténykérdés, hogy Magyarországon is be fogják vezetni. Ugyanakkor 2024. március 25-ig biztosan nem, és az is kérdés, hogy utána mikor élesíti a szabályozást a kormányzat. Ha nem tesz eleget az uniós elvárásnak, azzal azt kockáztatja, hogy kötelezettségszegési eljárást kap a nyakába. A rendszerben azonban van némi időbeli rugalmasság, így könnyen elképzelhető, hogy nem azonnal, hanem majd valamikor 2024 második felében élesedik az egynapos jogosultság idehaza.

Mennyibe kerülhet az egynapos matrica Magyarországon?

Az Eurovignetta irányelvben lefektették a kereteit, hogyan kell árazni az egynapos matricát. A személyautók (D1) esetében a fő szabály a következő: az ára nem haladhatja meg az éves jogosultság 9 százalékát. Jelenleg a D1-es kategóriában az éves engedély 49 190 forintba kerül. Csakhogy a vonatkozó jogszabály szerint az útdíj mértéke inflációkövető. Az idén a kormányzat 15 százalékos inflációt valószínűsít, vagyis papíron ennyivel emelkedhetne jövőre a matricák ára. Ennek alapján az éves engedély akár 56 568 ezer forintra is nőhetne jövőre, aminek

a 9 százaléka 5091 forint lenne. Ennyibe kerülhetne az egynapos matrica.

Ez azonban nincs kőbe vésve, hiszen egyfelől az éves infláció alakulása is kérdéses, ahogy az is, hogy egyáltalán az inflációval azonos vagy annál alacsonyabb drágítás következne be 2024-től. Az utóbbira volt példa az idén is, a megyei matricák árát bőven infláció alatt emelték.