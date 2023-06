Bármennyire is kényelmes a készpénzmentes fizetés, a bankjegyek és érmék iránti igény nem szűnt meg, így a készpénzhasználattal kapcsolatos járványügyi félelmek elmúltával – és persze a fizikai üzletek újranyitásával párhuzamosan – tavaly ismét felpörögtek a bankóprések, aminek köszönhetően a forgalomban lévő bankjegyek értéke átlépte a 8000 milliárd forintot.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BiztosDöntés.hu szakértője, Gergely Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy főként a forgalomban lévő húszezresek száma bővült. Míg a koronavírus-járvány idején, 2020-ban és 2021-ben lassult a bankjegykibocsátás üteme, tavaly ismét jelentősen nőtt a kézzel fogható, forgalomban lévő pénz mennyisége. Így

az elmúlt év végére már 668 millió bankjegy volt forgalomban, ami 7,1 százalékos bővülés a 2021 végihez képest, és az ütem is lényegesen gyorsabb a tavaly előtti 0,2 százalékos növekedésnél.

A szakértő elmondta azt is, hogy öt év alatt 28 százalékkal, vagyis 146,1 millió darabbal nőtt a forgalomban lévő bankók száma, míg azok értéke a húszezresek túlsúlyának köszönhetően 37,3 százalékkal bővült, 6000 milliárdról 8122 milliárdra. A Deák Ferenc képmásával díszített címletből 93 millióval van most több forgalomban, vagyis a növekedés kétharmada a legnagyobb bankjegyhez köthető darabszámot tekintve is. Ez azt is jelenti, hogy az öt évvel ezelőttihez képest 46,4 százalékkal több húszezres van forgalomban.

Mára az összes forgalomban lévő bankjegy 43,8 százaléka a legnagyobb címlet, ez az arány 2017-ben csak 34,4 százalék volt.

Gergely hangsúlyozta, hogy értékben még nagyobb a Deák Ferenc képét viselő bankjegyek dominanciája, az összes készpénz értékének 72,1 százalékát adják a húszezresek, szemben a 2017-es 64,4 százalékkal.

Ezzel párhuzamosan a tízezresek már csak a forgalomban lévő bankjegyek kevesebb mint negyedét érik, szemben 2017-tel, amikor még 30,6 százalék volt az értéken belüli arányuk.

Az infláció hatása nem csak a legnagyobb címleteken érezhető, két év csökkenés után ismét nőtt a forgalomban lévő két- és ötezresek száma, míg az ötszázasok kezdenek kimenni a divatból. A legkisebb címletből több mint tíz százalékkal kevesebb van forgalomban, mint öt éve. Ugyanakkor a tavalyi növekedés ellenére az öt évvel korábbihoz képest a forgalomban lévő kétezresek száma is csökkent – mutatott rá a szakértő.

Az ezresekből egyre több cserél gazdát, öt év alatt 37,7 százalékkal bővült a címletből forgalomban lévő bankjegyek száma.

Pénzérmékből pedig öt év alatt negyedével lett több, ám értékük csak 24 százalékkal nőtt, míg az általuk képviselt 86 milliárd forint valóban aprópénz a bankjegyekhez képest.