Akár egy jó fizetést is el lehet csípni diákmunkával A friss foglalkoztatási ajánlatok alapján idén akár havi 200 ezer forint körül is lehet keresni diákmunkával. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium arra hívja fel a figyelmet, hogy nyolcórás munkaidő esetén a diákokat is minimum bruttó 232 ezer forint illeti meg.