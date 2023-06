Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra tart kormányinfót, ahol a legújabb gazdaságvédelmi akcióterv részleteit ismertetik.

Elhallgattatnák a magyar álláspontot

A kormány üléseket azok az intézkedések határozzák meg, amelyek a háború és az elhibázott szankciók miatt álltak elő - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. A tárcavezető hozzátette, a háború új szakaszába lépett, a harctéren egyre többen halnak meg. A kormány álláspontja, hogy mielőbb béke legyen, "ki kell tartanunk amellett, hogy azonnali tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség", hangsúlyozta. Ehhez képest azonban a háború eszkalációja folyamatos.

- mondta a miniszter, aki megismételte, hogy Magyarország kitart az álláspontja mellett.

Jövőre teljesíti a NATO kötelezettségét az ország

Hangsúlyozta a miniszter, fontos, hogy az országnak 2024-re legyen elfogadott költségvetése, az Országgyűlés elé benyújtott büdzsé védelmi költségvetés. A védelemre jövőre a GDP 2 százalékát költjük majd - tette hozzá.

Akcióterv jön a vállalkozások megsegítésére

A gazdaságvédelmi akciótervről azt mondta a miniszter, hogy továbbra is az energiaár a legfőbb probléma, és ezen belül az áramár. A vállalatok többsége rögzített áras szerződést kötött, 81 százalék döntött így. Ennek az lett a következménye, hogy ezeknek a vállalkozásoknak egyharmada 320 euró/megawatt árat fizet.

A kormány árplafont vezet be július 1-től, és a legmagasabb ár 200 euró/megawatt lesz. Feldolgozóiparra, szálláshely-szolgáltatásra és a raktározásra terjesztik ki ezt a lépést

- mondta a miniszter. Több mint 5000 vállalkozásnak segít ez a lépés, és 40 milliárd forintos költséggel jár.

Hideg ételt is lehet majd venni SZÉP-kártyán, kedvezményt kapnak a gyógyszergyártók

A SZÉP-kártyán lévő összegeket hideg ételre is fel lehet használni augusztustól- jelentette be Gulyás, hozzátette, hogy a munkavállalók a kártyák kereteit 200 ezer forinttal megemelhetik. A gyógyszerforgalmazókra vonatkozik a gazdasági akció harmadik pontja, így július 1-től a gyógyszergyártók a 40 százalékos extraprofit-adó felét le lehet írni, ha beruházásokat hajtanak végre. Jövőre pedig tovább felezik ezt az adót, ha továbbra is beruháznak - mondta a miniszter.

A kormány elutasítja a migránskvótát

A kormány továbbra is elutasítja a brüsszeli kötelező migránskvótát, egy brüsszeli hatalmi visszaélésről van szó - mondta Gulyás, ugyanakkor azt is jelezte, hogy még nincsen végleges szabályozás az ügyben.

Bizonytalan az uniós források sorsa

Újságírói kérdésre a tárcavezető elmondta, hogy nem jogi, hanem politika döntés kérdése az uniós források utalásának időpontja. A hétéves költségvetés forrásaihoz való hozzáférés feltételeit szerint az igazságügyi reform orvosolta, azt viszont nem tudta megmondani, hogy pontosan mikor utalhat Brüsszel.

Uniós források nélkül is emelkedik a pedagógusok bére

Nincsen alapja vádaknak, mondta a státusztörvényt ért kritikákákról Gulyás Gergely, aki szerint ezzel szemben a törvény tartalmazza a pedagógus béremelést, aminek mértéke függ az uniós forrásoktól, de azoktól függetlenül is évente 10 százalékkal emelkednek.

Elindult az árverseny a boltokban

Elindult az, amit a kormány az intézkedésektől remélt, mondta a kötelező akciózásról Szentkirályi Alexandra kormányszóvívó, aki jelezte, hogy az akciók folytatódni fognak reményeik szerint, köszönhetően a júliustól elinduló online adatbázisnak. Gulyás Gergely hozzátette, az árstopok meghosszabbításáról a következő ülésén dönt a kormány.

Meglehet a 4 százalékos növekedés jövőre

Teljesíthető a jövő évi növekedési cél a miniszter szerint, aki hozzátette, hogy már csak a bázishatások miatt is, a jövő év első felében várhatóan alacsonyabb lesz a bázis. A beruházások terén az várják, hogy a nem állami beruházások is meglódulnak.

Csökkentek a kamatprémiumok

A jegybank kamatcsökkentésével párhuzamosan az ÁKK is mérsékelte a kamatprémiumokat, Gulyás nem zárt ki, hogy tovább folytatódik ez a tendencia.

Kiváló a német-magyar hadiipari együttműködés

A CDU több képviselőjével, volt kancellár-jelölttel találkozott Gulyás Gergely Németországban. A miniszter elismerte, vannak politikai viták, mert alapvetően másként képzelik el Európa jövőjét, ugyanakkor ahol lehet, ott az együttműködést erősíteni kell, ilyen a hadiipar, amely területen kiváló az együttműködés a két fél között.

Szét kell választani a demográfiai a munkaerőpiaci problémák kezelését

Gulyás Gergely hangsúlyozta, szét kell választani a demográfiai problémákat a munkaerőhiány kezelésétől, a nyugat-európai országokban a kettőt rendre összemossák.