A tevékenység nem új keletű: régen kockás füzetbe, majd a számítógépek megjelenésével Excel-táblázatba foglalták a személyes vagy családi pénzmozgásokat, még részletesebben, mint ahogy a bankok teszik a náluk elhelyezett lakossági összegekkel. Ha valaki el szeretné kezdeni a költségvetés-tervezést, vagy tovább szeretné fejleszteni meglévő módszerét, már számos olyan alkalmazás közül válogathat – sok ingyenesen is elérhető –, amelyek a munka nagy részét elvégezhetik helyette. Miért is ne használnánk ki őket?

Mindegyik applikáció kínál valami egyedi hozzáadott értéket. Fotó: Shutterstock

Mivel rengeteg költségvetés-tervező alkalmazás áll rendelkezésre, egy a CNN által nemzetközi merítéssel készített tesztben a legnépszerűbbeknek bizonyult appok közül kiválasztottunk egy maroknyit, és ezeket értékeltük. A vizsgálat során a CNN összeállításában segédkező tesztelők saját pénzügyi adataikat használták fel annak megállapítására, hogy mely alkalmazások segítettek a legjobban rendben tartani a költségvetésüket. Mindegyik app kínál valami egyedi, hozzáadott értéket, ám végül három vitte el a pálmát, amelyek – ha a felhasználók is úgy akarják – teljes mértékben kordában tarthatják a felhasználók pénzügyeit.

A dobogó legfelső fokán a PocketGuard végzett

A fogyasztók kedvenc költségvetési alkalmazása kétségtelenül a PocketGuard lett. Mind a fiók létrehozása, mind a használata meglehetősen egyszerű. Az alkalmazás elérhető az Apple Store-ban és a Google Playen, és van asztali verziója is, ha a felhasználó megunná a telefon apró képernyőjét. A PocketGuard össze tudja kapcsolni az összes hitelkártyáját és csekkszámláját más típusú pénzügyi számlákkal, hogy segítsen egy nagyobb ívű költségvetés felépítésében.

A fogyasztó manuálisan is hozzáadhat bármilyen további bevételt, például készpénzt vagy csekket, amely nem érkezik meg a bankszámlájára.

A kezdeti költségkeret létrehozásához az alkalmazás alapszolgáltatásként megmutatja, hogy az felhasználó mennyit költött az előző hónapokban, majd ennek összegét tetszés szerint módosíthatja. Az alkalmazás automatikusan kategorizálja a tranzakciókat, de bármelyik átszerkeszthető, ha a rendszer téved. A kezdeti beállítás befejezése után az ügyfél láthatja, hogy mennyi pénze marad a hónapban, amelyet az alkalmazás In My Pocketnek nevez. Ez segít meghatározni, hogy mennyi pénzt takaríthat meg, vagy mennyit költhet minden másra.

Ezután a hónap folyamán a költségkeret valós időben frissül a tranzakciói alapján, így láthatja, hogy az egyes kategóriákban mennyire van túl vagy alul a költségkereten. A PocketGuard költségvetési grafikonjai emellett nagyszerű képet adnak hónapról hónapra a fogyasztó költési szokásairól. Egy másik hasznos funkció is elérhető ezen az appon: push értesítéseket állíthat be, hogy riasztásokat kapjon pénzügyeivel kapcsolatban, például ha közeledik a számla esedékessége, bevétel érkezett, túllépte a költségvetését és még sok más esetben. A legjobb kiadáskezelő. Sőt, a PocketGuard még a fogyasztó számlái egy részének csökkentésében, azaz a megtakarításban is segíthet. Ez a szolgáltatás típusú számlákhoz is elérhető, beleértve a telefon-, internet- és kábelszámlát.

A Honeydue segítségével a felhasználó és partnere létrehozhat egy háztartási költségvetést úgy, hogy az összes pénzügyi számláját egyetlen műszerfalra gyűjti. Fotó: Getty Images

Az alkalmazás egyetlen hátránya, hogy bár az alapverzió ingyenes, a teljes kép érdekében a teszt készítői azt javasolják, hogy a felhasználó regisztráljon a PocketGuard Plus néven ismert fizetős verzióra, amelynek fő előnye, hogy korlátlan költségvetéshez férhet hozzá, és nyomon követheti készpénzköltését.

Bár a díjak drágulhatnak, a lehetséges megtakarítások gyorsan meghaladhatják a költségeket.

Párok számára a legjobb költségvetési alkalmazás a Honeydue

A Honeydue segítségével a felhasználó és partnere létrehozhat egy háztartási költségvetést úgy, hogy az összes pénzügyi számláját egyetlen műszerfalra gyűjti. Az alkalmazás lehetővé teszi szinte bármely hitelintézet számláinak összekapcsolását, beleértve a hitelkártyaszámlákat, a csekkszámlákat, a megtakarítási számlákat és egyebeket. És bár a Honeydue célja, hogy a pár ugyanazon a pénzügyi oldalon legyen, az alkalmazás lehetőséget kínál, hogy a fogyasztó módosítsa az engedélyeket arra vonatkozóan, hogy partnere mit láthat és mit nem.

Így eldöntheti, hogy szeretné-e, hogy a másik fél hozzáférjen az egyenlegéhez és a tranzakcióihoz, vagy csak az egyenlegéhez, vagy semmihez.

Az alkalmazás az összes tranzakciót kategorizálja, így az ügyfél nyomon követheti háztartása kiadásait az egyes költségvetési kategóriákban. Minden kategóriához beállíthat egy költési limitet, és az alkalmazás értesítést küld mindkettejüknek, ha közelednek a limit eléréséhez. Arról is értesítést küld, ha pénz érkezik vagy távozik. A Honeydue igazi előnye azonban a kommunikációja – állapították meg a vizsgálat során. A chatfunkción keresztül megjegyzéseket lehet fűzni a különböző vásárlásokhoz, vagy a felhasználó akár el is küldhet partnerének egy adott tranzakciót, üzenetet vagy képet. Még szórakoztató hangulatjelekkel is rendelkezik.

A Honeydue további nagyszerű szolgáltatásai közé tartozik a számlák és esedékességük naptárba való felvétele, így mindkét fél kap emlékeztetőket.

Az alkalmazáson keresztül közös bankszámlára is be lehet jelentkezni. A Honeydue Visa-díj-mentes, havi minimumok nélkül, így több mint 55 ezer felármentes ATM-hez, valamint Apple Pay-hez és Google Pay-hez férhet hozzá. Hátránya, hogy a Honeydue Joint Banking csak mobilalkalmazáson keresztül érhető el, és nincs webböngésző opciója. A csekkeket az ügyfél a mobilalkalmazáson keresztül sem tudja befizetni.

A Mint a számlakövetésben a legjobb alkalmazás

A Mint az egyik legismertebb pénzkezelési alkalmazás, és könnyen belátható, miért. Ez a teljesen ingyenes alkalmazás az alkalmazások leghosszabb funkcióinak listáját kínálja, miközben ügyesen elhelyezi az összes pénzügyi információt. Beállítási folyamata rendkívül egyszerű még azok számára is, akik nem járatosak a technológiában, mivel minden bankszámlájára, hitelkártyájára és befektetési számlájára vonatkozó adatokat begyűjti. Az ügyfél pedig bármikor ellenőrizheti, mennyi pénze van az összes számláján.

Az alkalmazás lehetővé teszi a tranzakciók kategorizálását az összes fiókjában, hogy tisztább képet festhessen a tulajdonosnak saját költési szokásairól.

Ez a funkció az úgynevezett Venmo-tranzakciók rendezésében is segít – amelyekre sok alkalmazás nem hivatkozik –, mivel különbséget tehet a barátja költözésével keresett 50 dollár és az ebéd befizetése után visszatérített 50 dollár között.

Az egyik leghasznosabb funkciójuk ezeknek az appoknak, hogy megtervezik a kiadásokat és bevételeket. Fotó: Shutterstock

Bár az alkalmazás rengeteg információt nyújt, a Mint egyik leghasznosabb funkciója a költségvetés-tervező eszköz. Költési szokásai és az egyes kategóriák átlagos költései alapján havi költségvetést biztosít, ami megtakarítást is hozhat a felhasználónak.

Természetesen a fogyasztó testre szabhatja a költségvetést saját igényei szerint.

Ezt a Mint figyelemmel kíséri, és értesítést küld, ha bármelyik kategóriában túllépi az ügyfél a költségvetését.

Egy másik egyedülálló Mint-funkció, hogy minden felhasználója ingyenes hitelpontszámot kap. Ez a szolgáltatás segíthet abban, hogy a fogyasztó mindig naprakész maradjon fennálló számláival és teljes rendelkezésre álló hitelével kapcsolatban. Sőt, a közelmúltban új funkcióval bővítették a Mint szolgáltatásait, amellyel az ügyfél összekapcsolhatja az adóval kapcsolatos tranzakcióit az alkalmazásban.

Még néhány egyedi budget app a sok közül

Mindenképpen jó pontokat kapott a teszten a Personal Capital néven ismert Empower Personal Dashboard, néhány további szolgáltatása révén. Így például, ha a fogyasztó szeretné kiszámítani a nettó vagyonát, az Empower Personal Dashboard megteszi. Ráadásul az is kiderült a vizsgálat során, hogy ennek az alkalmazásnak az erőssége nem a költségvetés-tervezési funkcióiban rejlik, annak ellenére, hogy összekapcsolhatja hitelkártyáit és a pénzügyi számláit, beleértve a befektetési számlákat is. Az Empower Personal Dashboard új funkciói azonban lehetővé teszik a kriptovaluták nyomon követését anélkül, hogy hozzáférést adnának kriptopénztárcájához. Az alkalmazásban minden tranzakcióhoz be lehet állítani leírást, kategorizálható a vásárlás, és akár képet is hozzá lehet adni. A tranzakciókat pedig több kategória között is feloszthatók.

Már rég a múlté lehetnének a sárga csekkek és a befizetésük gyakorlata. Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap

A Goodbudget (Jó költségvetés) egy másik „borítékos” költségvetés-tervező alkalmazás, amely segít a havi kiadások elosztásában és kezelésében. Meg kell adni a költségkeretet minden egyes borítékkategóriához, például élelmiszerekhez, benzinhez, szórakozáshoz és egyebekhez. Az ingyenes verzióval tíz boríték készíthető, de a fizetős GoodBudget Plus verzióval korlátlan számú. Ez azonban egy manuális alkalmazás, ami azt jelenti, hogy a borítékok beállítása után minden vásárláskor manuálisan kell kitölteni az adott borítékkategóriát a befizetett összeggel.

Az Albert alkalmazás egy „Albert Score” kiszámításával mutatja meg, hogy alkalmazója mennyire teljesíti a költségvetési céljait, amely egy nullától 100-ig terjedő skálán lévő pénzügyi ellenőrzési pontszám. Az alkalmazásban a tranzakciókat testre szabható kategóriákba is rendezhetjük, ami segít jobb költségvetést tartani és nyomon követni a kiadásokat.

A Wally valós időben gyűjti össze a hitelkártyaadatokat, és megfelelően kategorizálja őket, így a szigorú költségvetéssel rendelkezők pontosan tudják, mennyit lehet elkölteniük minden hónap hátralévő napjaira. Valójában minden alkalommal, amikor a felhasználó bejelentkezik a Wally szolgáltatásba, elsőként a teljes, majd a hónapra fennmaradó aktuális költségkeret jelenik meg.

Ez az elülső és középső emlékeztető segít abban, hogy mindig tisztában legyen azzal, hol áll, hogy ne lépje túl a költségvetést.

Az Oportun akkor ajánlott, ha a felhasználónak konkrét megtakarítási céljai vannak. Az ügyfél az alkalmazásban különféle megtakarítási célokat állíthat be, amelyek magukban foglalják a megtakarítani kívánt összeget és a cél elérésének időtartamát. Miután összekapcsolta bankszámláját az Oportunnal – ami a költségvetés-tervező eszköz használatának előfeltétele – az alkalmazás elemzi a bevételi és megtakarítási mintáját. Ezután az alkalmazás néhány naponta átutal egy kis összeget a felhasználó összekapcsolt folyószámlájáról az Oportun-számlájára.