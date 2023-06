Lesz helyük a rendszerben a kisteherautós fémgyűjtőknek is Az anyagában történő belföldi újrahasznosítás aránya érdemben növekszik majd a vezérigazgató lapunknak adott szerint. Az persze nem gondolja Pethő Zsolt, hogy a hazai vállalkozások már a nagyobb mennyiségben rendelkezésre álló hulladék hírére is beruházásokat indítanának, abban viszont bízik, hogy a mennyiségek tényleges megjelenésével elindulnak e folyamatok. A Világgazdaság arra is rákérdezett, hogy mi lesz a sorsa a hasznosítható lakossági hulladékot, főleg fémet kisteherautóval járó begyűjtők sorsa. Mint jelezte, a Mohu szeretné ezt az egyébként jól működő tevékenységet átláthatóvá és teljesen legálissá tenni. Ezeknek a gyűjtőknek is kijelölik, hogy hol adhatják le a begyűjtött anyagokat. Ezek az egyeztetések még nem fejeződtek be.