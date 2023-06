Valamivel a meghirdetett fél 11-es időpont után megkezdődött a kormányinfó. A tájékoztató ezúttal is Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely tartja. Az időtartam rövidebb lesz, dél körül véget ér az esemény.

A kormány megemeli a babaváró összegét

A tegnapi kormányülésen áttekintették a családtámogatási rendszert. Megállapították, hogy a háború és a következményei mélységében érintette és átértékelte az eddigi támogatások hasznosságát. Éppen ezért döntöttek a babaváró szabályozásának változtatásáról. A fókusz azon van, hogy jelentősen kitolódott a gyeremekvállalás, a kormány pedig szeretné ösztönözni, hogy minél korábban szülessenek meg a gyerekek. Ezért a babaváró összegét 10-ről 11 millió forintra emelik 2024 januárjától. Ugyanakkor az összeget csak azok a házaspárok vehetik fel, akiknél a nő életkora 30 év alatt van. Fontos, hogy lesz egy átmeneti év 2024 januárjától 2025 januárjáig, amikor a 30-40 év közötti feleségek is jogosultak a babaváróra, de csak abban az esetben, ha náluk már igazolt a terhesség.

A kormány megváltoztatja a csok szabályozását

A kabinet azt is megállapította, hogy a csok szabályozására is kihatott a háború, valamint az elszabadult infláció. A a tapasztalat, hogy az ingatlanárak jóval infláció fölött emelkedtek, különösen a nagyvárosokban és Budpaesten. A csok ma leginkább a kisebb településeken működik, az 5000 fő feletti településeken nem. Ez azt jelenti, hogy ilyen városokban a családtámogatási elemeken túl banki hitelt is fel kell venni az ingatlanvásárlásokhoz. Csakhogy a magas kamatok miatt lényegében leállt a banki hitelezés, így pedig a nagyvárosok esetében a csok igénylések is bezuhantak. Erre úgy reaált a kormány, hogy falusi viszonylatban a csok szabályai érvényesek maradnak, sőt, több mint 50 százalékkal megemelik a támogatások eddigi összegét. Azonban városok esetében a csokot a jövőben nem lehet igénybe venni, ez a lehetőség megszűnik. Nem maradnak azonban támogatási eszköz nélkül az itt élők, Csák János minisztériuma, a KIM ugyanis azt a feladatot kapta a kormányzattól, hogy dolgozzon ki egy új, városokra vonatkozó családtámogatási megoldást. Ennek határideje egyelőre nem ismert. Az viszont igen, hogy a csok szabályok változása ugyancsak 2024 januárjától lép életbe. Ami a faluk esetében a keretek megemelését illeti, új ingatlan vásárlásáshoz egy gyermeknél 1, kettőnél 4, háromnál 15 millió forintot ad a kormány a jövőben. Marad az 5 százalékos áfa lehetősége is.

Augusztusban 15 százalékos infláció jöhet, a csökkenés üteme felgyorsulhat, akár december előtt meglehet az egyszámjegyű infláció. Már csak egy hónappal hosszabbítják meg az árstopot, augusztus 1-gyel megszűnik. Kötelező akció 10 százalékos mértéke 15 százalékra nő. Ez az élelmiszerár-stopos termékekre is vonatkozni fog. Itt a beszállítói árat kell 15 százalékkal csökkenteni.

Helikopterbaleset

Ismételten kifejezi a kormány a részvétét a hozzátartozóknak. A honvédség saját halottjainak tekinti a katonákat. Amit most tudni, hogy egy Airbus H145-ös helikoptere zuhant le. Két holttestet találtak meg, a harmadikat egyelőre keresik. Túlélésre nincs esély. Magyar szakérői stáb a helyszínen van, a vizsgálat eredményéről tájékoztatás fognak adni.

ELŐZMÉNYEK

Meglehetősen szokatlan módon a héten már másodjára áll ki a nyilvánosság elé a kormányzat, hogy tájékoztasson a legfrissebb fejleményekről. Hiába tört ki a nyár, a döntéshozatali folyamat egyelőre nem lassul: hétfőn Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra rendkívüli kormányinfón jelentette be, hogy megváltoztatják a SZÉP-kártya szabályozását és maximalizálják a fix áras áramszerződések árát.

Gulyás Gergely miniszter fontos bejelentésekre készülhet. (Fotó: Bruzák Noémi / MTI)

A Miniszterelnökséget vezető miniszter és a kormányszóvivő újabb kormányinfót hívott össze, ami csütörtökön 10.30-tól kezdődik. Az eseményről a Világgazdaság élőben tudósít.

Lesz miről, hiszen ezúttal is sokakat érintő, fajsúlyos kérdésekben születhetett döntés a szerdai kormányülésen.

Ezek közül is kiemelkedik a hatósági áras élelmiszerek ügye. A kormány április végén jelentette be, hogy az intézkedés határidejét június 30-ig meghosszabbítja. Vagyis papíron egy hét múlva kifut az árstop. Így aktuális a kérdés, hogy mit tervez a kabinet, fenntartja-e a rögzített árazást az alapvető élelmiszereknél. Ha az infláció alakulását nézzük, ami legutóbb is bőven 20 százalék fölött alakult, a válasz egyértelműen igen. Ugyanakkor, miután kezdetét vették a kötelező akciózások a boltokban, illetve az ár-összehasonlítás lehetőségének bevezetése is küszöbön áll, amellett is lehet érvelni, hogy az árstopokra már nincs szükség. Perceken belül kiderül, milyen álláspontra helyezkedett a kormány.

Egy másik égető téma a szerdai tragikus szerencsétlenség Horvátországban, amelyben egy csúcstechnikás magyar katonai helikopter zuhant le. A balesetben két katona életét vesztette, harmadik társukat keresik. A baleset részletei is szóba kerülhetnek a kormányinfón. Ugyancsak felmerülhet a szerb–magyar csúcs. Az eseményt a vajdasági Palicson tartották, ahol több közös dokumentumot is aláírtak a felek. Magyarországot Novák Katalin államfő, Orbán Viktor miniszterelnök és a kormány több tagja képviselte, míg a szerb oldalról Aleksandar Vucic köztársasági elnök, Ana Brnabic kormányfő és kabinetje vett részt. A magyar–szerb kapcsolatok értékelése szintén fontos pont lehet Gulyás Gergely tájékoztatóján.

Emellett biztosan szó lesz az orosz–ukrán háborúról, az Oroszország elleni 11. szankciós csomagról, az energiabiztonságról és az uniós forrásokról is. Kövesse a fejleményeket a Világgazdaságon!