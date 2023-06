„Akik azt gondolták, ez úri huncutság, a közeljövőben ők maguk fognak jelentkezni a részvételért, mert a feltörő digitális technológiák át fogják szőni a gazdaságot” – jelentette ki Fábián Gergely, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára a Modern városok program (MVP) zárórendezvényén, Budapesten, a Várkert Bazárban.

Fábián Gergely empatikusan előrebocsátotta: tudja, milyen nehéz meggyőzni felnőtt embereket a tanulás fontosságáról.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az MVP-t 2015. szeptember 1-jén indította el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), az Informatika a Társadalomért Egyesület és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség konzorciuma.

25 105 vállalkozás csatlakozott a programhoz, közel 60 milliárd forint összegű infokommunikációs segítséghez jutva hozzá.

Összesen 504 rendezvényen, ebből több mint 300 konferencián mutatták be a fejlesztési lehetőségeket és azok konkrét hasznát, 15 820 IT- és üzleti audit, valamint 3193 kedvezményes termék készült. Új digitalizációs ökoszisztéma jött létre, amely az ország nagy részén kínált kézzelfogható segítséget: a katalógusban több mint 1100 szállító található.

A programot a finanszírozást biztosító Európai Unió 2014–2021-es költségvetési időszakának zárultával, nyolc év folyamatos működés után, június 30-ával le kell zárni.

2021-ben az Európai Beruházási Bank digitalizációs indexe szerint Magyarország digitális gazdasága az erős kategóriába került – ha megkérdezik tőlem, mire vagyok a legbüszkébb a program kapcsán, akkor ezt mondom

– jelezte Kott Ferenc, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Digitalizációs Kollégiumának elnöke.

A GDP negyedét adja a digitális gazdaság

Kifejtette, hogy a digitalizációra szükség van, ami a program születése előtt a politika fősodrában még nem volt benne, ám az MKIK-val együtt a szakpolitika már látta, hogy új szemléletmódra van szükség, amely hatékonyabbá teszi a munkát. Mára a legmagasabb szinteken is vallják, hogy digitalizálni kell, ehhez kapcsolódik a kormányzati szándék is, hogy 2030-ra az EU-ban a 22. helyről a tíz legjobban teljesítő ország közé kéne jutnunk. E célhoz járult hozzá az MVP is, hiszen például a vállalatirányítási rendszerek penetrációja a KSH adatai szerint 14 százalékról 27 százalékra nőtt.

Kott Ferenc büszkén számolt be a program eredményeiről.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„Lassan, de biztosan a magyar gazdaság magára talált e területen” – folytatta Kott Ferenc, hangsúlyozva, hogy nemcsak egy statisztikán kívánnak javítani, hanem az egész nemzetgazdaságon, elvégre a digitális gazdaság már ma is a teljes GDP legalább 25 százalékát adja, miként azt Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is megállapította nemrég.

Mi történt az Amazonnál?

Fábián Gergely iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár a mostani előadásában közölte: nagyon jól tudja,

nehéz felnőtt vállalkozókat meggyőzni arról, hogy tanuljanak újat, de muszáj, mert a fejlődésünk nem is statikus utolérés, hiszen a világ sem ácsorog, és nem is lineárisan fejlődik, hanem inkább exponenciálisan.

Emlékeztetett, hogy egy 770 cég körében végzett amerikai felmérés szerint a 2020 utáni időszak kapcsán a leggyakrabban említett ipar 4.0 fejlesztési területek a következők voltak:

kibervédelmi megoldások

felhőtechnológiák

mesterséges intelligencia

kiterjesztett valóság (XR)

5G

robotika

digitális ikertechnológia

Digitálisan is fejlődik a magyar gazdaság, ám bőven van még tennivaló.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„Amikor az Amazonnál a bölcsek tanácsa helyett az adatokra és automatizmusokra bízták az ajánlók megírását, 50 százalékkal nőtt a bevétel” – közölte Fábián Gergely, aki a program nyomán a fejlődési pontok között említette, hogy sok volt az önerőből vagy más pályázat segítségével megvalósuló fejlesztés, a hitelkombináció kitalálása miatt az optimálisnál lassabb a döntéshozatal.

Mégis abszolút sikernek minősítette az MVP-t, hiszen

túljelentkezés volt a programra, a tervezett 8 ezer kkv helyett majdnem a duplája jelentkezett, és több pénzt forgattak meg, mint amennyit terveztek.

Úgyhogy adja magát a kérdés: az MVP lezárása után miként folytatódhat a digitális fejlesztés?

Készül az új stratégia

Nos, miként Kott Ferenc elmondta, az átmeneti időszakban a vallalkozzdigitalisan.hu oldalon a tanácsadók által betanított chatbot várja az érdeklődőket, egyébként pedig a Digitális megújulás operatív programban szerepel az MVP 2.0 terve.

Fábián Gergely szerint rendkívül sikeres volt az MVP, de mindig van hova fejlődni.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Erre is reagálva Fábián Gergely felhívta a figyelmet, hogy operatív programok (Ginop, Dimop Plusz) és közvetlen EU-források (Digitális Európa program, CEF2 digital program, Horizon Europe, Invest EU) várhatók a jövőben is.

Az Új gazdaságfejlesztési stratégia 2023–2030 pedig már kidolgozás alatt van, amelynek természetesen része a digitalizáció folytatása.