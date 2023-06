Kisváros, otthon és mesterséges intelligencia-segített okosépület egyszerre – bejártuk a Mol Campust

„A saját munkavállalóink a legfontosabbak, a fő küldetés, hogy ők a legjobban érezzék magukat olyan munkakörnyezetben, amelyet szívesen használnak és magukévá tesznek, ahol otthon érzik magukat” – mondta Varga Péter, a Mol Campus ügyvezetője a meghívott médiacsoportnak, közte a Világgazdaságnak szervezett túra elején, aminek az apropója, hogy a vállalat immár belakta az új főhadiszállását, azaz a gyakorlatban is látszik, működnek-e a tervezéskor megálmodott elképzelések.

Ilyen a 85 százalékban a természet által bevilágított belső tér.

Fotó: KINZO

Varga Péter hozzátette: a Mol Campus lehetőséget ad az alkalmazottaknak arra, hogy megválasszák a számukra legkedvezőbb környezetet mind a fókuszált, egyéni munkavégzéshez, mind a közösségi élethez.

Azt pedig már a Mol Campus belsőépítész projektvezetője, a 20 fős budapesti építésztervező és designer iroda, a Minusplus építészmérnöke, Turai Balázs állapította meg, hogy a koronavírus-járvány után versenyezni kell az otthon biztonságával és kényelmével, azaz a munkahely is legyen olyan, ahova szívesen jön az ember!

A toronyból és az 5 emeletes pódiumból álló szokatlan, L-forma máris érdekes, és ez csak a második, amit észrevesz az ember, hiszen az első nyilván a magasság, elvégre 143 méterével ez Budapest legmagasabb épülete jelenleg.

Éjjelente villog is a piros jelzőfény a tetején, aminek bár kötelező, természetesen nem mindenki örül, ugyanakkor a dolgozó állomány munkaóráit nem ez határozza meg, hanem ami belül van.

Mi nincs itt?

Eleve segítenek a nagy terek, amelyek 85 százaléka a természet által bevilágított, ráadásul, ahol csak lehet, üvegből vannak a falak, továbbá lekerekített sarkokat találunk horizontálisan és vertikálisan is, ami könnyed lebegésérzést kölcsönöz.

A tölgy és diófurnér anyagok hivatottak megteremteni az otthonérzést, a monokróm- és fémfelületek, illetve a vagánynak mondott színpárok, a piros és rózsaszín, valamint a kék és zöld, illetve a pasztell és élénk árnyalatok játéka pedig a legmodernebb időket jelzi.

A számok 86 ezer négyzetméter alapterület

29 ezer négyzetméter irodatér

3800 okosszekrény

250 médiafal

625 kuka

350 féle egyedi tervezésű bútor

70 hűtőgép

63 teakonyha

45 vízgép

43 vezetői szoba

A Mol logója nem látszik sehol, a benzinkutakon ismerős sötét és almazöld sem nagyon, habár a földszinten a bárki által látogatható Fresh Corner-büfé azért emlékeztet a tankolós időkre.

Na de a megfogalmazott cél, hogy a hibrid munkavégzés iránti dolgozói igényt kielégítsék.

Például az első szinten található étteremnek már a dupla belmagassága is tekintélyt parancsoló, ha pedig kinézünk, az öböltől a Kopaszi-gáton át az atlétika világbajnokságra épített új stadionig terjed a panoráma. A munkanap pedig kezdődhet akár itt is, hiszen meleg reggelit is készítenek itt.

Akár a dupla belmagasságú dolgozói étteremben is kezdődhet a munkanap.

Fotó: KINZO

A munka–magánélet egyensúlyát egyébként is óvja a cég, már ami a helyben elérhető szolgáltatásokat illeti: az első emeleten van IT- és HR-ügyfélszolgálat, mobilpont, ruhatisztító és szabóság, üzemorvosi rendelő, a földszinten fitneszterem, szépségszalon, a szomszédban pedig egy óvoda a dolgozók csemetéinek.

Mindebből adódik össze a kisvárosérzés, ami a másik cél volt a tervezéskor.

Mennyit lehet megspórolni?

Feljebb, a harmadikon található a létesítmény egyik sztárja, az irodakert, ami gyakorlatilag olyan, mintha az ember az esőerdőben ülne le dolgozni.

Amikor bárki álmodozik, hogy a jelenlegi íróasztalos munkáját felhajtott nadrágszárral inkább tengerparton vagy az erdőben végezné, valami ilyesmiről képzeleg.

Itt a buja növényzet miatt a mikroklíma is megváltozik, érezni a levegőminőségen, ráadásul a reggeli napfény is ide ér elsőnek, úgyhogy ez a terem tarol az Instagramon is – az egyetlen cserekérvény, hogy csendben legyen, aki idejön dolgozni.

Az „esőerdőszoba”, ahol még a levegő is más.

Fotó: KINZO

Az ilyen jellegű iránymutatások amúgy is végigkísérnek az épületen. Eleve háromszintenként tagolt a torony, a „tripletek” között pedig belső átjárás van, nem kell liftezni. Ugyanakkor a hármason belül, ahogy haladunk feljebb, úgy jutunk el a csoportmunkától a fókuszáltabb és az egyéni munkavégzést elősegítő környezetig, a körbeülős asztaloktól a körbebástyázottakig.

Az már a fenntarthatósághoz tartozik, hogy a tripletek művészeti installációit az építkezéskor megmaradt hulladékból készítették. Ennél nagyobb tétel, hogy a lifteknél a híváskor a létszámot és a célt is meg kell adni, amiből a technika kikalkulálja, melyik ehhez a megfelelő jármű.

Az energiaspórolásban 10 százaléknyit segítenek a napelemek, és a 90–120 méter mélyen elhelyezett talajszondák révén tudják működtetni a hűtést-fűtést.

Odafent, a nagyközönség által is látogatható tetőkertnek a járólapjai pedig nem a rossz illesztés miatt illegnek kissé, hanem mert ha esik, gyűjtik az esővizet, amit 100 százalékban felhasználnak, ha másra nem, a mosdók öblítésére.