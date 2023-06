Az idén külföldi nyaralásra induló magyarok 83 százaléka a helyszínen is bankkártyával, okostelefonnal vagy okosórával tervez fizetni, ezzel Magyarország első a régióban a Visa nyolc közép- és kelet-európai országra, köztük hazánkra is kiterjedő, Utazási és fizetési szokások 2023 címmel megjelent tanulmánya szerint – hangzott el a kártyatársaság által szervezett szerdai sajtótájékoztatón.

Fotó: Adrian Weinbrecht

A Visa felmérése szerint már az utazás szervezésekor is az elektronikus csatornákat részesítik előnyben az emberek: az utazási irodák közvetítésével külföldi nyaralást tervező magyarok 67 százaléka interneten foglalja le útját, de ugyanígy választ szállást a saját szervezésben utazók mintegy 70 százaléka is. Minden második utazást tervező magyar személyenként 200 és 600 euró közötti összeget szán külföldi nyaralásra.

A vizsgált országok válaszadói a külföldi kártyás fizetés előnyeiként a kényelmet (58 százalék), a biztonságot, így azt, hogy nem kell félnünk a készpénz elvesztésétől (53 százalék) és a gyorsaságot (52 százalék) nevezték meg.

A magyar utazók 21 százaléka okostelefonnal vagy okosórával szeretne fizetni. A régióban a külföldi mobilfizetés a lengyel és a román turisták körében is népszerű, az arány 22 százalékos mindkét országban.

Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős területi vezetője úgy fogalmazott, a fogyasztók részéről jogos elvárás, hogy külföldön is ugyanazt az élményt kapják kártyás vásárlásaik során, mint itthon.

A fizetés egyik legnépszerűbb módja – a többi között a külföldi nyaralások során is – a mobiltárca, amelyet a Visa rendszerei és technológiái támogatnak

– tette hozzá.

Bartha Lajos, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója arra emlékeztetett, hogy a koronavírus-járvány – a kétségkívül súlyos károk mellett – nagyon jót tett az elektronikus pénzforgalom fejlődésének nálunk is: az ilyen tranzakciók súlya jelentősen nőtt a teljes forgalomban, és a pandémia elcsendesedésével is magas szinten maradt. Az ügyvezető igazgató kitért arra is, hogy

2022-ben nagymértékben emelkedett a mobiltárcába regisztrált kártyák száma, az év végén már 1,7 millió kártya volt használható okostelefonnal.

Ezeknek a szolgáltatásoknak a használata is dinamikusan bővült, 2022 utolsó negyedévében a kártyás fizetéseknek megközelítőleg az ötöde már mobilba regisztrált kártyával történt.

Ezek az adatok is mutatják, hogy az ügyfelek egy része nyitott az új technológiákra, ezek a szolgáltatások pedig itthon és utazás közben egyaránt egyszerűsíthetik a fizetéseket

– mondta az ügyvezető igazgató.

Kelemen Tamás, az MBH Bank Lakossági termékmenedzsmentért felelős vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy külföldi utazás előtt feltétlenül érdemes tájékozódni arról, hogy bankkártyánkhoz – legyen szó lakossági vagy vállalati, betéti vagy hitelkártyáról – kapcsolódik-e beépített utasbiztosítás, és ha igen, milyen feltételekkel. Kelemen Tamás kiemelte: külföldön is igazak az itthon érvényes alapvető biztonsági szabályok – így például a PIN-kódot soha ne írjuk fel, pláne ne tartsuk a kártya mellett –, illetve figyeljünk oda a bankkártya (vagy bankkártyák) limitjeinek komfortos beállítására is.