Az elmúlt bő egy évtized legnagyobb eredménye a magas foglalkoztatás, az, hogy nagyjából 4,7 millió magyar dolgozik. Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár a VG-nek adott interjújában azt mondta, érdemes visszaemlékezni a 2010 körüli közéleti vitákra: a kormány azt vállalta, hogy tíz év alatt egymillió új munkahelyet hoz létre. Ezt akkor sokan egy kézlegyintéssel elintézték, elérhetetlen célnak gondolták. Nagy erőfeszítések és összehangolt kormányzati intézkedések eredményeként mára ez valósággá vált, sőt, az látszik, hogy a hazai munkaerőpiac rendkívül feszes. Az ország felé nyitottak a nemzetközi befektetők, érkeznek az újabb és újabb zöldmezős beruházások, gyárak épülnek – részben a még mindig kedvező bérelőny reményében.

Gyakorlatilag bármelyik szektort nézzük, mindenhol található most állás, a fizikai munkától a szellemi munkaerőt követelőkig – erősíti meg a HR-szakértő, Póta-Salgó Réka a Világgazdaság kérdésére. „A digitalizáció vagy

a mesterséges intelligencia térhódításával ugyan néhány általános adminisztrációs területen csökken a munkalehetőség, de emberi munkaerőre jelenleg még ott is szükség van,

persze nem árt egy speciális nyelvtudás vagy felhasználható tapasztalat, amivel a jelölt kitűnhet.”

A szakember úgy látja, az IT-szektorban, a mérnöki munkakörökben és a könyvelés speciális területein is folyamatos a szakemberek iránti kereslet (bár a Figyelo.hu nemrég olyan hazai fejlesztésről írt, ahol pont a könyvelőt helyettesíti a mesterséges intelligencia), így

ebben a környezetben nem nehéz egymásra találnia munkaadónak és munkavállalónak.

Ma már egy korrekt weboldal karrieraloldallal, amely a munkakereső felé releváns információkat szolgáltat, elengedhetetlen egy cég életében.

Nem csupán a szolgáltatását kell bemutatni egy vállalatnak, hanem azt is, hogy miért jó ott dolgozni, mit nyújt a fizetésen kívül.

Például a közösségi oldalukon érdemes az irodai vagy irodán kívüli céges mindennapokról beszámolni, szép fotókat közölni, mert egy igényes munkavállaló erről is tájékozódik. A munkáltatói értékajánlat része, hogy a munkaadó mivel tudja megkínálni az álláskeresőt.

Az így kínált előnyüket pedig érdemes a célcsoportra szabni. Az IT-sok számára a rugalmas munkaidő alap, őket a hangulatos office-life vagy a gyümölcsnap nem fogja meggyőzni.

De egy négyórás állást vállaló kétgyerekes anyuka, akit irodai asszisztenciára keresnek, biztos örül, ha tud kapcsolódni egy közösséghez. A piacról vett példa az IT-szektor egyik meghatározó szereplőjénél, a Kontron Hungary Kft.-nél

a dolgozók pluszszabadnapot kapnak a születésnapjukra, ahogy a cég által szervezett síelésre is, de bárki csatlakozhat a vállalati túrázók közösségéhez, a céges focisták vagy a crossfitesek csapatához.

Ugyanígy a csomagajánlat része lehet a piacvezető termék, a szakmai fejlődés lehetősége, a család- vagy kutyabarát iroda, illetve a transzparens és etikus működés.

A coach szerint mindkét fél hozzáállásán múlik, milyen távon alakul a munkakapcsolat.

A dolgozót lecserélhető alkatrésznek tekinteni nem kifizetődő stratégia a munkaadó részéről, hiszen egy új kolléga felvétele, betanítása mindig extra költség.

Akár a bő kínálat miatt is,

sok álláskereső bizonytalan azzal kapcsolatban, milyen munkahely is való neki.

„Hogy ezt el tudja dönteni, tisztáznia kell önmagában, miben jó, mivel szeretne foglalkozni, azaz milyen tartalmú munkára vágyik, milyen körülmények fontosak a számára, illetve milyen anyagi juttatást képzel el.”

Ehhez sok előadást, webináriumot találni az interneten, de ebben a nagy munkaerő-közvetítő cégek akár ingyenes tanácsadás során is segítenek azoknak, akik hozzájuk fordulnak.

A HR-szakértő nem becsülné le

a személyes ajánlások fontosságát

sem az álláskeresés során, ez egy működő csatorna, amelyből mindkét fél profitálhat. „A munkaadók is honorálják, ha egy dolgozó hoz egy új munkaerőt, aki a próbaidő lejárta után is marad. De a munkakereső számára is őszintébb ajánlás, ha egy ismerőse beszél bennfentesként a cégről, amely munkát kínál neki.” Éppen ezért

nem elég, ha a munkáltatói értékajánlat csupán „külső marketing”.

A legnagyobb vonzó- és megtartóerő, ha egy munkahely a már ott dolgozók felé is hitelesen képviseli értékességüket.

Póta-Salgó Réka úgy gondolja,

a munkainterjú ugyanúgy működik, mint egy randi.

Óriási baki, ha nem őszintén kommunikálnak a felek, mert ilyen esetben szinte borítékolható a rövid távú kapcsolat.