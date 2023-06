Lassan beköszönt az az időszak, amikor a tartós kánikulától, védekezés nélkül, szinte elviselhetetlenné válik a lakás hőmérséklete. Néhány évtizeddel ezelőtt még nem is gondolkodtunk légkondiban, legfeljebb ventilátorban, míg az új évezredben évről évre egyre többen szerelik fel a lakásukat klímával.

Télen fűt, nyáron hűt

A fogyasztók döntését megkönnyítendő, a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) – nemzetközi szervezetekkel együttműködve – 55, hazánkban is megvásárolható inverteres, oldalfali, úgynevezett split (osztott) klímaberendezést tesztelt. Az eredmények segítik a vásárlót, hogy ne csak a márkanevek és az árak, hanem a valós teljesítmények alapján választhassák ki a számukra leginkább megfelelő darabot.

Vizsgálták a termékek hűtési és párátlanító hatékonyságát és sok más sokoldalú használati lehetőséget biztosító funkciót:

a szellőztetést, az energiatakarékos üzemmódot, az okostelefonos távvezérlést, a készülékek zajszintjét, a felhasználói élményt, illetve, milyen gyorsan tudják biztosítani a komfortos hőmérsékletet különböző körülmények között. Mindemellett nem feledkeztek meg a fűtési hatékonyságról sem, mert manapság már tudjuk, hogy ezek a készülékek erre is remekül alkalmasak.

Nem mindegy a klíma hatásfoka szempontjából, hogy milyen a lakás szigeteltsége, van-e árnyékoló vagy redőny Fotó: Nagy Zoltán/Metropol

Mielőtt klímát szereltetünk otthonunkba, érdemes átgondolnunk, hogy a lakótér megfelelő energiagazdálkodásának biztosítása érdekében megtettük-e az egyéb szükséges lépéseket? Így például megfelelő-e a homlokzat- vagy tetőszigetelés, ami télen és nyáron is jól jön, az árnyékoló, redőny vagy roló felszerelése az ablakokra, erkélyre, illetve az átgondolt szellőztetési rend kialakítása.

Ezek azért is fontosak, mert a hűtő-fűtő légkondicionáló berendezésünk csak egy energiapazarló készülék lesz, alacsony hatékonysággal, ha az általa megtermelt hűs vagy éppen meleg levegő szabadon távozik a nagyvilágba a rossz szigetelés miatt

– hívja fel a figyelmet Dénes Júlia, a TVE munkatársa. Majd hozzáteszi: ám akkor is hasonló a helyzet, ha nyáron eltekintünk az árnyékolástól, így a készüléknek az üvegházként melegedő lakásunk hűtésével kell küzdenie a folyamatosan beömlő napsugarak ellen.

Áldás, ha át tudjuk aludni az éjszakát

Végül, ha mindent megtettünk és úgy érezzük, nincs más megoldás, jöjjön a klíma, mert jó lenne végre átaludni egy fülledt, nyári éjszakát. A tesztelt inverteres klímák a régebbi hagyományos típusú berendezésekhez képest sokkal hatékonyabb hőgazdálkodást és energiafogyasztást tudnak biztosítani. A bennük található inverter ugyanis egy elektromos eszköz, amelynek a legfőbb feladata a kompresszorának a fordulatszámát a kívánt hűtési vagy fűtési hő terheléshez igazítani. Működésének minden pillanatában éppen akkora teljesítménnyel üzemel, amekkorát a körülmények megkívánnak, nem pedig egy beállított fix teljesítményen, ha indokolt, ha nem. Majd, amikor elérte a kívánt hőmérsékletet, kikapcsol.

Az egyesület 13 márka termékeit tesztelte – Bosch, Daikin, Fujitsu, Gree, Hitachi, LG, Midea, Mitsubishi Electric, Panasonic, Samsung, Toshiba, Vivax –, és jó hír, hogy az 55 készülékből 27 végzett átlagos vagy jobb, tehát összesítésben minimum 60 százalékos eredménnyel.

„Itt meg kell említsük azt is – emelte ki a TVE munkatársa –, hogy 80 százalék feletti eredményt egy berendezés sem ért el. Holtversenyben a két legjobb termék egy LG és egy Mitsubishi légkondi lett, 79 százalékos értékeléssel. Egy márkán belül is lehetnek nagyobb különbségek, s nem feltétlen árban, inkább teljesítményben. A Mitsubishi Electric MSZ-SF35VE/MUZ-SF35VE terméke például már nem végzett az élmezőnyben, átlagos, 62 százalékos eredményt ért el.“

Napelemes házak előnyben

A légkondi jó alternatívája lehet a gázzal való fűtésnek, főleg, ha a háznak napelemes rendszere is van Fotó: Karnok Csaba /Délmagyarország

Ne felejtsük el, hogy a légkondikat használhatjuk fűtésre is. Jó alternatívái lehetnek a gázzal való fűtésnek. Főleg akkor, ha esetleg napelemes rendszerünk is van otthon. A termékek fűtési hatékonyságát a szakértők vizsgálták különböző külső időjárási viszonyok szimulálásával is. Minden termék fűtési hatásfoka (COP értéke) szerepel a termék adatlapján. Ez az érték azt mutatja, hogy a készülék 1kilowatt (kW) elektromos energiából hány kW hőt termel. Klímák esetében ez az érték sokszor többszörös, vagyis igen hatékonyan használják fel az energiát. Ezek a teszteredmények is segíthetik a döntésünket, ha nem csak a hűtési, de a fűtési funkcióját is szeretnénk majd használni a légkondinak.

Fontos lehet még a berendezés zajszintje, hiszen akár órákon át is hallgathatjuk.

A tesztelés során a TVE csapata értékelte a beltéri és kültéri egységeket is. A csendes működés tekintetében több LG, Samsung és Mitsubishi légkondi is a legjobb eredményt elértek közé került – utalt rá Dénes Júlia. A legkiemelkedőbb e tekintetben a Samsung AR09TXEAAWKN/AR09TXEAAWKX terméke lett. Arra érdemes csak figyelni az esetében, hogy nagyon jól hűt, viszont a fűtő teljesítménye hagy némi kívánnivalót maga után. Ugyanakkor találunk Samsung terméket akár az összesített lista alján is. A Samsung AR12TXHQASIN/AR12TXHQASIX éppen, hogy csak hűt és fűt, összesítésben pedig mindössze 46 százalékra értékelték a teszt során.

Ezért sem érdemes csupán márka vagy ár alapján döntenünk, ha klímát szeretnénk vásárolni – összegezhetők a Tudatos Vásárlók Egyesületének tapasztalatai. A legdrágább tesztelt termék – egy Toshiba –, amely 834 000 forintos átlagáron volt elérhető a tesztelés idején, bár szép, ám összesítésben csupán 68 százalékos eredményt ért el. Megjegyzendő, ugyanilyen vagy jobb eredménnyel végzett több más termék is, amelyek mind olcsóbbak, 383 000 forintos átlagárral.