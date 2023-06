Nagyot nőtt a személyi kölcsönök részesedése a lakossági hitelpiacon az év első harmadában, miután a fontosabb termékek közül ezt a konstrukciót érintette legkevésbé a kereslet visszaesése – derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból.

Fotó: Shutterstock

A jegybank statisztikái szerint a személyi kölcsönök új szerződéseinek összege 148,3 milliárd forintot ért el 2023 első négy hónapjában, ami 8,7 százalékos visszaesés az előző év azonos időszakához képest. Ez önmagában nem túl fényes eredmény, ám ha figyelembe vesszük, hogy a lakáshiteleknél 68,7, a babavárónál 62,5, a teljes lakossági hitelpiacon pedig bő 50 százalékos visszaesést mért ugyanebben az időszakban az MNB, ami egyáltalán nem tekinthető rossznak.

Figyelemre méltó emellett, hogy a lakáshitelek iránti kereslet drasztikus visszaesése nyomán január és április között majdnem annyi személyi kölcsönt vettek fel a háztartások, mint lakóingatlan-finanszírozást szolgáló hitelt:

a különbség az utóbbiak javára mindössze hatmilliárd forint volt.

Szintén érdekes, hogy a személyi kölcsönök új szerződéseinek száma nőtt is valamelyest 2022 első négy hónapjához képest: miközben akkor még hozzávetőleg 67 400 új ügyfél szerepelt a jegybanki nyilvántartásban, addig az idén bő 2500-zal több.

Ennek nyomán az egy szerződésre jutó átlagos összeg is érezhetően csökkent a múlt év első harmadához képest: miközben tavaly január és április között valamivel 2,4 millió forint felett járt, az idén ugyanekkor már csak 2,12 milliót tett ki.

A viszonylag stabil kereslet ellenére feltehetően nem ez lesz a személyi hitelek legjobb éve, legalábbis ami az új szerződések összegét illeti. Tavaly az MNB adatai szerint 5,1 százalékkal, 491,9 milliárd forintra emelkedett a kihelyezések mennyisége 2021-hez képest, ami még mindig jelentősen elmaradt a 2019-re kimutatott, közel 559 milliárdos csúcstól. Az idei év első négy hónapjában megkötött, nem egészen 150 milliárd forintnyi új szerződés tükrében ugyanakkor 2023-ban kicsi a kiugrásra az esély, hiszen ahhoz havi bő 50 milliárd forintnyi új kihelyezésre lenne szükség.

A nagy felfutásnak a még mindig bizonytalan külső környezet mellett a kamatok magas szintje lehet a legfőbb akadálya. A jegybanki statisztikák szerint a szerződésekben szereplő átlagos éves kamat 18,82 százaléknál járt áprilisban a forintban nyújtott személyi hiteleknél, ami már kissé alacsonyabb a januárra kimutatott majdnem pontosan 19 százaléknál, az egy évvel korábbi értéknél több mint 5 százalékponttal magasabb. Az viszont feltétlenül jót tehet a piacnak, hogy a babaváró kölcsön mellett a személyi hitelek promotálására is nagy hangsúlyt fektetnek a bankok – például itt is megjelentek a jóváírásokkal egybekötött akciók –, illetve a gyors, akár napon belüli átfutású hitelfelvétel is egyre szélesebb kör számára elérhető.