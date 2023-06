Nem kíván az inflációstabilizáló mandátummal dolgozó jegybank dolgába avatkozni, de vitát szeretne arról a gazdaságfejlesztési miniszter, nem érdemes-e a korábban megcélzottnál magasabb inflációt engedni, hiszen a globális és a magyar gazdaság struktúrája gyorsan változik, és hovatovább fontosabb kérdéssé válik a gyors gazdasági növekedéshez való visszatérés a drágulásnál, ami amúgy is gyorsan lassul. Erről az Inforádió Aréna című műsorában beszélt Nagy Márton.

Az infláció, miután májusban már 21,5 százalékra mérséklődött, júniusban "benézhet" 20 százalék alá, és az év végére tervezett egyszámjegyű szint akár már október-novemberre elérhető – mondta a miniszter.

A kormány lépései működnek, és amilyen gyorsan jött, az inflációt olyan gyorsan el is tudjuk tüntetni kormányzati-jegybanki eszközökkel

– folytatta. Fontos tudni – tette hozzá –, hogy az infláció felpörgésének strukturális oka is vannak: a drágulást okozó zöld átállás, a törekvések a Kínáról való gazdasági leválásra "és a határok bezárása, amit mi nem támogatunk". Egy csomó olyan strukturális tényező működik, amelyek miatt az infláció az egész globális gazdaságban magasabb lehet, mint korábban.

"Nem biztos hogy megéri ezt erőszakosan tovább döngölni" – vélte az inflációt illetően. Bár az említett szintekre le kell, de ha még tovább, az a hosszútávú növekedést is befolyásolhatja és a fogyasztást is.

Lehet, hogy meg kell tartani az inflációs célt ott, ahol volt, lehet hogy változtatni éredemes, de ezzel foglalkozni kell

– folytatta. Nem olyan egyértelmű, hiszen a gazdaságunk a válság után nem úgy fog kinézni, mint korábban. Mindenki úgy gondolja például, hogy pozitív reálkamatok lesznek, ami azt jelenti, hogy az infációnál magasabb kamatok, de Nagy Márton emlékeztetett: a válság előtt negatív reálkamatok voltak. Pozitív reálkamatok mellett a gazdaság teljesen máshogy fog kinézni, "hiszen a fogyasztás, beruházás is nyomás alá helyeződik. Ez nem biztos, hogy megéri. Ez egy kérdés, amivel foglalkoznunk kell".

A kormány várakozásai szerint az infláció jövőre is tovább csökken, kérdés, hogy milyen szintre. A Magyar Nemzeti Bank inflációs célja három százalék, körülötte egy százalékos toleranciasávval. A miniszter szerint tehát az a kérdés merül fel, ennél nem érdemes-e magasabb szintre hagyni.

Bár nagyon korai azt mondani, hogy az infláció elleni harcot megnyertük, "nagyon pozitív vagyok, el tudjuk tüntetni gyorsan az inflációt. Nem is nagyon az inflációtól kezdek el aggódni, hanem a növekedéstől" - tette hozzá. Nem akar itt senki beleszólni a jegybank dolgába – folytatta –, "én csak felvetettem, hogy egy vitát indítsunk meg. Látszik is, hogy a vita megindult, más jegybankok is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Valójában ez nem is egy új kérdés, hiszen akár az amerikai jegybank is már korábban foglalkozott vele".

A strukturális tényezők sokkal masszívabban változnak most, mint korábban: korábban azt hittük, hogy ingyen van a pénz, az energia, az adat, de se a pénz nincsen ingyen, se az energia, ezeknek az ára sokkal magasabban tud stabilizálódni, mint a válság előtt volt - mondta. Az energia ára ugyan idén csökkent, de a gázár, áramár még mindig duplája a válság előtti szintnek. "Nagyon elégedettek vagyunk az energiárak csökkenésével és ez nagyban segít a külső egyensúly javulásában is, de még mindig duplája" – emlékeztetett a miniszter.