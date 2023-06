Több mint háromszorosára, összesen 313 milliárd forintra növelte a KKV forgóeszköz-hitelprogram keretösszegét a kormány, hogy a vállalkozások lehető legszélesebb köre jusson hozzá a forrásokhoz – olvasható a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) hétfői közleményében.

A tájékoztatás szerint a Magyar Fejlesztési Banknál (MFB) 2022. december 8. óta ismét elérhető hitelprogram keretében a cégek ügyletenként minimum 5 millió, maximum 150 millió forintra pályázhattak nagyon kedvező feltételekkel. A főként mikro- és kisvállalkozások körében népszerű program

a vállalkozások működési költségeinek fedezésére kínált megoldást nullaszázalékos kamat mellett, eredetileg százmilliárd forintos keretösszeggel.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Felidézik, hogy a kölcsönkérelmeket 2022 decemberében az MFB Pontok országos hálózatának több mint 300 pontján fogadták be, és közel 6 ezer hiteligénylés futott be. A fokozott érdeklődésre való tekintettel a kormány előbb átcsoportosított 105 milliárd forint uniós forrást, most pedig újabb 108 milliárd forint hazai forrást rendelt a programhoz.

A legnagyobb számban kis- és nagykereskedelmi, feldolgozóipari és építőipari cégek által igényelt támogatásból már több, mint 3 ezer vállalkozás részére 210 milliárd forint előleget fizettek ki eddig. A forgóeszköz típusú kölcsön felhasználható készletbeszerzésre, illetve működési költségek finanszírozására, a szükséges anyagok beszerzésére, az igénybe vett szolgáltatások, munkabérköltségek, illetve közüzemi díjnak minősülő rezsiköltségek fedezésére.

A vállalkozások ügyletenként 5–150 millió forintra pályázhattak a teljes futamidő alatt, a fix nullaszázalékos ügyleti kamatozású kölcsön felvételéhez nem szükséges saját forrás, és az ügyfelet nem terheli semmilyen kezelési költség. A teljes kölcsönösszeg előlegként igényelhető, a 2023. december 31-ig felmerülő költségek fedezhetők belőle, ám az előleget le kell hívni a 2023. szeptember 30-ig tartó folyósítási határidő előtt.