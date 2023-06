Visszatért a koronavírus-járvány előtti szintet a magyarországi utasbiztosítási piac, legalábbis a díjbevételek alapján – derült ki a Netrisk.hu nyári szezon közeledte apropóján készült összeállításából.

A hivatalos adatok szerint

az utasbiztosításokból származó díjbevétel a 2022-ben 15,2 milliárd forint volt, ami már majdnem elérte a pandémia előtti 15,4 milliárd forintos összeget.

A piacon ellentétes hatások érvényesülnek jelenleg. Bár az utazási kedvet egyértelműen fokozta a járványhatás, és az amiatt bevezetett korlátozások eltűnése, azonban az infláció, és a megélhetési kiadások emelkedése visszafogja azt.

„A hosszú távú, teljes piacra vonatkozó jegybanki díjbevételi adatok arra utalnak, hogy egyre tudatosabbak a külföldre utazó magyar turisták. 2017-ben ugyanis az utasbiztosítási bevétel 10,8 milliárd forint volt, egy évvel később 13,6 milliárd forintot tett ki, majd jött a 2019-es 15,4 milliárd forint. Ugyanakkor az utazások járványhoz köthető visszaesése miatt 2020-ban és 2021-ben 6,3 és közel 8 milliárd forintos piacról volt szó” – mutatta be a piaci trendeket Besnyő Márton, a Netrisk.hu ügyvezető igazgatója.

A szakember hozzáfűzte, hogy habár az utazási főszezon még nem indult el, 2022 és 2023 első öt hónapja között közel 236 ezer utasbiztosítást kötöttek. Ez a 2021 májusa és 2020 májusa között mért értékhez képest 50 százalékos emelkedést jelent, és csaknem 3 százalékkal meghaladja a 2019-es szintet, azaz a 2019 májusa és 2020 májusa között kötött utasbiztosítások számát.

A piac már lényegében elérte a járvány előtti szintet.

Az utasbiztosítások esetében minimális az árváltozás rövid és hosszú távon. Az idén eddig az átlagdíj alig több mint 10 ezer forint volt, míg 2019-ben meghaladta a 9 ezer forintot, 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben pedig 10 ezer forint felett alakult.

A Netrisken megkötött utasbiztosítások alapján 2022 májusa és 2023 májusa között a top desztinációk között az első helyen Ausztria végzett, utána horvátországi utazásra kötötték a legtöbb utasbiztosítást, majd Olaszország, Spanyolország és Görögország következett a sorban.

A vizsgált időszakban a legtöbben, az ügyfelek 31 százaléka városlátogatásra kötött biztosítást, míg a tengerparti nyaralást keresők aránya 17 százalék volt.

A biztosítótársaság adatai alapján az elmúlt években, így az idén is 6-7 napos utazásokra kötnek biztosítást a turisták és átlagosan ketten utaznak együtt külföldre.

Besnyő Márton azt is elmondta, hogy ahogy a legtöbb biztosításnál, az utasbiztosításnál is érdemes megnézni a kínálatot. Nemcsak az díjak miatt, hanem azért is, mert a különböző biztosításokhoz más-más szolgáltatások kapcsolódnak. Emellett fontos, hogy milyen utazásról van szó, más utasbiztosítás kell egy hétvégi városlátogatáshoz, mint egy 5-10 napos tengerparti nyaraláshoz vagy akár egy rafting hétvégéhez