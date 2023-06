Hamarosan sokan csak a korábbinál kisebb törlesztőrészlettel rendelkező, ezért alacsonyabb összegű hitelt vehetnek fel az adósságfék-szabályozás módosulása miatt. Júliustól ugyanis szigorodnak a hitelfelvétel szabályai azok számára, akik egyedül vagy adóstársukkal 500 ezer forintot keresnek, de nettó jövedelmük nem éri el a 600 ezret.

A jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (JTM) szabályozása úgy változik, hogy július 1-jétől az eddigi 500 ezer forintos nettó jövedelem helyett 600 ezerre emelkedik annak a küszöbe, hogy valakinek a törlesztője meghaladhassa a jövedelmének az 50 százalékát. A jelenleg még életben lévő szabályozás szerint 500 ezer forint felett törlesztőrészletünk akár jövedelmünk 60 százalékát is elérheti – hívja fel a figyelmet a Bank 360.

Fotó: Világgazdaság / Móricz-Sabján Simon (archív)

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) JTM-rendelete nemcsak szigorítást, de kisebb összegű hiteleknél könnyítést is hoz. Kis összegű hiteleknél ugyanis nem kötelező eleget tenni a JTM-korlátnak, és a kis összeg határa megemelkedik 300 ezerről 450 ezer forintra. Tehát aki kis összegű kölcsönt akar felvenni, jövedelméhez képest magas törlesztővel, annak érdemes várnia a hitelfelvétellel, míg

aki nagyobb összeget szeretne felvenni, jövedelméhez képest magas törlesztővel, annak érdemes sietnie.

A Bank 360 írása arra is felhívja a figyelmet, hogy jelzáloghitelek esetében a kamatperiódus hossza sem mindegy, így a jövedelem 50 vagy 60 százalékát elérő törlesztőrészletet csak akkor vállalhatjuk, ha legalább 10 évig fixáljuk a kamatot. A maximum 5 évig fixált jelzáloghiteleknél a törlesztőrészlet jövedelmünk 25 százaléka lehet 600 ezerig és 30 százalék 600 ezer forintos havi jövedelem felett, az 5 és 10 év közötti hiteleknél pedig 35 és 40 százalék a megengedett arány, míg a 10 évet meghaladó vagy végig fix hiteleknél pedig a fentebbi 50 vagy 60 százalékos érték a mérvadó.

A most még életben lévő JTM-szabályok szerint 500 ezer forintos jövedelem mellett lehetséges 20 millió forintot 10 éves futamidővel és 10 éves kamatperiódussal felvenni, az új szabályok szerint júliustól erre már csak hosszabb futamidővel lesz lehetőség a Bank 360 számításai szerint. A portál végzett számításokat az 5 éves kamatperiódus mellett felvehető jelzáloghitelek kapcsán is. Mivel a félmilliós jövedelem mellett ezen hitelek törlesztője ma még 200 ezer lehet, 6 évre 5 éves kamatperiódus mellett fel lehet venni 10 millió forintot, míg júliustól már csak 9 millió forint lehet az elérhető összeg. Ugyanakkor ha hat év helyett hét évre köteleződünk el, úgy továbbra is felvehető a 10 milliós összeg.

Az eladósodni vágyóknak ugyanakkor azt is érdemes lehet tekintetbe venniük, hogy a hitelkamatok várhatóan csökkenni a fognak az elkövetkező egy-két évben.