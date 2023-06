Folytatódik a BKV pályarekonstrukciója, ezúttal a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy közötti villamosvonal újul meg – közölte a fővárosi közlekedési vállalat.

Szombattól indulnak a munkálatok az 59-es villamos vonalán. Fotó: BKV

Az év legnagyobb beruházási munkája

június 17-én, szombaton kezdődik.

Azért akkor, mert így a nyári iskolai tanítási szünetben befejeződhet, és ősztől már ezen a vonalon is közlekedhetnek az alacsony padlós CAF villamosok.

Hogyan újítják fel a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy közötti villamosvonalat?

Több helyen korszerűsítik

a villamospályát,

a kitérőket,

a hajtóműveket,

váltófűtést cserélnek,

vágányokat építenek át.

Mivel a CAF villamosok áramfelvételi igénye és hálózati visszatáplálási képessége megköveteli, fejleszteni kell az áramellátási rendszert is. Ezért több szakaszon bővítik a légtáp- és földkábel-hálózatot, korszerűsítik az áramátalakítókat, és részlegesen cserélik a felsővezeték-tartó oszlopokat is. Utasszempontból azonban talán a legfontosabb elem, hogy akadálymentesítik a Kelemen László utca, a Zuhatag sor, valamint a Heinrich István utca megállóhelyet is.

Mennyibe kerül a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy közötti villamosvonal felújítása?

A Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy végállomás közötti villamosvonal rekonstrukciójának teljes becsült összege mindösszesen 5,6 milliárd forint, amely tartalmazza az utasok által közvetlenül nem látható áramellátási munkákat, valamint az építés- és autóbuszpótlás forgalomtechnikai költségeit is. A beruházást fővárosi önkormányzati forrásból finanszírozza a BKV. A pályarekonstrukció része a budapesti közösségi közlekedés fejlesztésének, amelynek egyik célja, hogy minél több vonalon lehessen alacsony padlós, modern villamosokkal utazni.

Mit okoz a közlekedésben a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy közötti villamosvonal felújítása?

Jó hír, hogy a felújítást – tervezetten – a nyári, iskolai szünet idején végzik a szakemberek. Ettől függetlenül a munka sávzárásokkal, ideiglenes korlátozásokkal, járatpótlásokkal jár. Ezért a BKV az utasok és a fővárosi utakon közlekedők megértését és türelmét kéri. Erre szükség is lesz, hiszen a beruházás olyan mértékű beavatkozást igényel, ami egyértelműen szűk keresztmetszetet idéz elő Budapest egyik legforgalmasabb csomópontja, a Széll Kálmán tér környezetében.