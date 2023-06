Hamarosan indul a licit a 10 hektárnál nagyobb területű földekre az illetékes Kormányhivatalok kijelölt helyszínein – olvasható az Agrárminisztérium szerdai közleményében. Az árveréseken június 22. és július 14. között lehet licitálni, ezzel párhuzamosan a 10 hektárnál kisebb területű állami földek értékesítése is folytatódik, a hirdetményeket június 14-én teszi közzé a Nemzeti Földügyi Központ az Elektronikus Pályázati Rendszer felületén.

Fotó: Makovics Kornél / Tolnai Népújság

A tájékoztatás szerint a koronavírus-járvány, az orosz–ukrán háború és az arra adott elhibázott brüsszeli szankciók rávilágítottak arra, hogy

az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld.

Az Agrárminisztérium pedig minden lehetséges eszközzel, így a gazdálkodók igényeit figyelembe vevő birtokpolitikai intézkedésekkel is támogatja az ágazat szereplőinek a tevékenységét.

A meghirdetett földekre a jogszabályoknak megfelelő emberek közül bárki tehet ajánlatot a közlemény szerint, így egy hektárig földművesnek nem minősülők is vásárolhatnak földet, ám ennél nagyobbakra csak földműves-nyilvántartásban szereplő természetes személyektől érkezhet érvényes vételi ajánlat. A hirdetményeket az érintett települések önkormányzatainak honlapján is közzéteszik.

A meghirdetett területekre 30 napig lehet vételi ajánlatot tenni.

A közlemény felhívja a figyelmet arra is, hogy a Nemzeti Földügyi Központ a június 14-én megjelenő hirdetményekben 1600 településen mintegy 7000 hektárnyi területű, közel 6000 földrészlet kerül kalapács alá. Csaknem 2000 földrészletet először hirdetnek meg, ezek között 5–10 hektáros erdők is vannak. Olyan területekre is lehet ajánlatot tenni, amiket már korábban meghirdettek, de még nem keltek el. A területek 40 százaléka szántó, rét, legelő művelési ágú, 40 százaléka erdővel érintett, 20 százaléka vegyes művelési ágú.

Az értékesítendő földek továbbra is az állami földvagyon-portfólió tisztítását szolgálják. Az értékesítési hirdetmények a Nemzeti Földügyi Központ honlapján, valamint a következő elektronikus oldalról közvetlenül is elérhetők.