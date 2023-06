Meglehetősen furcsa vitával indult szerdán a fővárosi közgyűlés. Az ügy előzménye, hogy Karácsony Gergely főpolgármester kedden 15 órakor benyújtott egy rendkívüli napirendi pontot, amely Budapest XXIII. kerületének, Soroksárnak az egyes területein lényegében blokkolná az ipari tevékenységet.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. Fotó: Mirkó István / Mediaworks

Ezt úgy érnék el, hogy ezekre vonatkozóan elindítanák a településrendezési eszközök módosítását, ami egy legalább hat hónapos eljárás. Hogy erre miért van szükség, azt egy keddi újságcikk indokolja a városháza szerint. A Direct36 ebben arról írt, hogy értesüléseik szerint a szóban forgó soroksári területre kínai vegyianyag-elosztó központ épül. Bár azt a főpolgármester is elismerte, hogy nincs érdemi információjuk arról, hogy a sajtóértesülés helytálló-e vagy sem, de az eljárást mindenképpen el kívánja indítani, egyfajta megelőző intézkedésként.

Ennek kapcsán szólalt fel Bese Ferenc, Soroksár független polgármestere. Elmondta, hogy tájékozódott az ügyben, és saját információja szerint

nincs ilyen beruházás napirenden.

Az illetékes minisztériumtól írásban is tájékoztatást kért erről. Rámutatott, hogy újságcikkek alapján rendeletet alkotni meglehetősen véleményes, hiszen másnap egy másik kerületről is megjelenhetnének hasonló állítások, akkor pedig szintén el kellene rendelni a településrendezési eszközök felülvizsgálatát. Ugyanakkor azt is leszögezte, hogy ha mégis készülne ilyen beruházás Soroksáron, nem fogja engedni megvalósulni. Egyúttal megkérte a főpolgármestert, hogy ha segíteni szeretnének ebben, azt ne ilyen módon tegyék. „Minden jogosítványunk megvan ahhoz, hogy megvédjük Soroksárt egy ilyen esetleges projekttől. Változtatási tilalmat saját hatáskörünkben is el tudunk rendelni, ami már másnap hatályos” – mondta.

Bese Ferenc soroksári polgármester szerint nincs vegyianyag-elosztó központra vonatkozó beruházás napirenden. Fotó: Máté Krisztián / Mediaworks

Azzal, hogy a városháza maga akar belenyúlni egy létező vagy nem létező ügybe, azt éri el, hogy Soroksár ezen a területen semmiféle ipari tevékenységet nem tud telepíteni. Pedig Bese Ferenc szerint ez az egyetlen fejlesztésre alkalmas terület a kerületben. „Ne öljék meg Soroksárt, vegyük le a napirendről ezt a kezdeményezést, és térjünk vissza rá akkor, amikor biztosat tudunk a projektről” – kérte a közgyűléstől a soroksári polgármester.

Az érvekkel és ellenérvekkel együtt is végül a közgyűlés egyhangúan, 28 igen szavazattal fogadta el az előterjesztést.