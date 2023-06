A Magyar Nemzeti Bank alelnöke, Virág Barnabás tart online háttérbeszélgetést tart a monetáris politika aktuális kérdéseiről, miután a monetáris tanács a várakozásoknak megfelelően 100 bázisponttal szűkítette a kamatfolyosót, ezzel folytatta a múlt hónapban megkezdett lazítást.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI / Gazdag Mihály/Kelet Magyarország

A szakember ismertette: a monetáris tanács véleménye, hogy az alapkamat megváltoztatása nincs napirenden,

ugyanakkor a javuló kockázati megítélés miatt az egy napos betéti tender kamatát 100 bázisponttal csökkenti.

Hangsúlyozta, továbbra is az óvatos, fokozatos megközelítésre van szükség a jegybank lépéseinél.

Tárgyalták a június inflációs jelentést is, ezek alapján a dezinfláció felerősödik, a gazdaságpolitika minden tényezője a dezinfláció felé mutat. Viszont a jövő évi adóintézkedések a jövő évi inflációs célt feljebb emelik Virág szerint.

Jelezte, hogy év végére érezhetően a 10 százalék alá eshet a hazai inflációs mutató.

Az MNB inflációs célját csak 2025 elejére érheti el a pénzromlás üteme.

Nemzetközi környezetről elmondta, általános inflációs fordulat bontakozott ki, de a maginfláció kevésbé mozdult el, sőt, vannak olyan orzságok, ahol még emelkedett is, ami szerinte arra utal, hogy elhúzódó dezinflációra lehet számítani.

A három havi árváltozásokat nézve, már régió átlagának megfelelően alakultak az elmúlt időszakban,

az inflációs többletünk a régiós szinten csökkeni fog

- jegyezte meg, hozzátéve, hogy májusban kivételesen csökkentek az árak, ami az elmúlt 20 évben nem fordult elő, ami azt mutatja, hogy nemcsk a bázishatások fogják csökkenteni az inflációt, hanem az adott hónapokban zajló áremelések is mérsékeltek. Májusban a teljes fogyasztói kosár 40 százalékában árszint is csökkent.

Az élelmiszerárak mérséklődése a következő hónapokban is folytatódni fog Virág szerint, amit a mezőgazdasági termelés is támogatni fog. A vállalkozások átárazási gyakorlata is egyre szűkebb, mind az iparban, kereskedelemben és az építőiparban.

Jelezte, hogy a dezinflációs tendencia a korábbinál gyorsabb ütemben fog folytatódni, megismételte, hogy

év végére jó eséllyel érezhetően 10 százalék alatt lesz az infláció.

Az idei prognózis is változott, így idén 16,5-18,5 százalék között lehet a korábbi 15-19,5 százalékos sáv helyett. A jövő évit viszont 0,5 százalékponttal feljebb húzták.

A reálgazdaságban is az infláció a fő tényező

A belső kereslet az év első felében visszafogott maradt az infláció miatt, viszont a következő negyedévekben az infláció csökkenésével megindulhat a GDP növekedése, de második negyedévben még mínuszban lesz. Az idei évi bővülést 0-1,5 százalékos tartományban maradhat, amit jövőre 3,5-4,5 százalékos növekedés követhet. Idén a nettó export, jövőre a belső kereslet húzhatja a GDP-t Virág szerint.

Folytatódott a folyó fizetési mérleg javulása, ami az energiaegyenleg javulásának és a gazdaság alkalmazkodásának is köszönhető, emiatt a hiány jobb lehet a vártnál, több mint felére csökkenhet a deficit.

Mérséklődött a volatilitás, miközben az árfolyam stabil maradt, az állampapírpiacon a hozamok csökkentek, így a régiós felárak is.

Újságírói kérdésre elmondta, hogy az alapkamat csökkentésről csak akkor lehet beszélni, ha látni az infláció jelentős és tartós csökkenését, az alapkamat ugyanis mindig a fundamentális inflációs környezetre reagál. A két kamatszint összeérésével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy folyamatosan vizsgálják a piaci várakozásokat, hogy hová helyezik a normalizációs szakasz lezárást,

egyelőre ez szeptemberben következhet be, ez reális értékelés

- jelezte.

Fitch, uniós források, jegybanki veszteség

Virág szerint a magyar gazdaság két legnagyobb kihívása tavaly az infláció és a folyó fizetési mérleg hiány volt, de mindkettőben idén komoly javulás várható. Szerinte 2024-ben már a régióra jellemző makrogazdasági mutatókat láthatunk majd idehaza az infláció csökkenésének a fizetési mérleg helyreállásának köszönhetően. Egy bizonytalansági tényező van, azok az uniós források, ez lenne az utolsó lépés, amivel a régióhoz csatlakozhatnánk. "Abban bízok, hogy a tárgyalások egy irányba haladnak"- jegyezte meg.

A Fitch esetleges pénteki leminősítésével kapcsolatban azt mondta, hogy nehéz megmondani, hogy a nap végén mi fog számítani, szerinte a makrogazdasági oldalról komoly javulás történt, de az uniós források kérdése így is befolyásolhatja a döntést.

Folyamatos a párbeszéd a jegybank és a kormány között

- válaszolta a jegybanki veszteség megtérítésével kapcsolatos kérdésre. Hozzátette, hogy ami a jegybanknál veszteségként keletkezik, az a makrogazdaságban előnyként jelentkezik. Ugyanakkor mindez nem magyar jelenség, a világ jegybankjai küzdenek ezzel a kihívással. "Ezt a párbeszédet folytatni kell, megoldást kell találni" - mondta a beszélgetés végén az MNB alelnöke.