Befejeződtek a hajdúböszörményi Nyugati Ipari Parkot érintő munkálatok, miközben már napirenden van a II-es ütem . Az M35-ös autópálya melletti ipari területet a Széchenyi 2020 programban, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatása mellett fejlesztették, 667 millió forintos beruházással. A pénteki ünnepélyes átadón Tasi Sándor, a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat elmondta: a térség életében fontos szerepe van a munkahelyteremtő beruházásoknak.

Fotó: Shutterstock

Mint ismertette, a 2020-ig terjedő időszakban az európai uniós forrásokból a hajdúváros több mint 5,5 milliárdos fejlesztést hajtott végre, köztük útfejlesztéseket, új bölcsőde építését, infrastruktúra-fejlesztést, városi területek rehabilitációját, főtér kialakítását és humán erőforrás-fejlesztést. A város további pályázatok benyújtásával újabb 5,5 milliárd forintos forrásra tett igényt – írta a haon.hu.

Az ipari park fejlesztése új lehetőségeket teremt az egész városnak – így fogalmazott a Hajdú-Bihar vérmegyei hírportál tudósítása szerint Győri Enikő EP-képviselő.

Hajdú-Bihar vármegye példamutatóan sáfárkodik a pályázati forrásokkal, és óriási fejlődést ért el akkor is, amikor a közvetlen szomszédságunkban háború dúl, amikor szétszakadtak a nemzetközi ellátóláncok, elszaladtak az energiaárak és az infláció

– tette hozzá.

Az ipari kibocsátás növekedése mellett a helyi vállalkozások fejlesztési tevékenysége is élénkül térségünkben, és 480 milliárd forint értékű új beruházás valósult meg tavaly a vármegyében, ami 32 százalékos bővülést jelent 2021-hez képest. A beruházásoknak mindössze 29 százalékát kezdeményezték a legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások. Ez azt jelenti, hogy a térségben nemcsak a nagyobb vállalatok fektetnek be, hanem a gazdaság gerincét alkotó kisvállalkozások is

A most átadott, több mint nyolc hektáros területet a kkv-szektor számára mérte fel annak idején az önkormányzat – emlékeztetett Kiss Attila polgármester. Mint mondta, ezzel a fejlesztéssel nem állnak meg, és már a helyszínen rámutatott a területre, ahol tovább terjeszkedhet a város Nyugati Ipari Parkja. Nem titok, hogy egy komoly céggel tárgyalunk, amely a BMW-vel van kapcsolatban – szögezte le a polgármester.