A hitelezés felpörgése híján a kínai akkugyárak menthetik meg a magyar növekedést

Hiába kezdte el a lazítást a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt hónapokban, továbbra is nagyon messze vagyunk azoktól a kamatoktól, amelyek mellett a hitelezés érdemi felfutása remélhető, és ez egyelőre nem is lesz is másképp. A jegybank jó ideje pozitív reálkamatot szeretne elérni, így a hitelezést várhatóan csak a beáramló külföldi működő tőke tudja majd pótolni.

25 perce | Szerző: Járdi Roland

