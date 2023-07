Igazságtalannak és átláthatatlannak érzi a Dunaferr eladásának lebonyolítását Rinat Ahmetov ukrán üzletember, a tenderből kizárt ukrajnai Metinvest csoport tulajdonosa a társaság közleménye szerint. Mint az ukrajnai New Voice internetes lap idézi, a Metinvestnek jó lehetőség lett volna a Dunaferr magyarországi üzemének megvásárlása, mert ukránok ezreinek állása, a költségvetésbe folyó adók és devizabevétel múltak volna rajta.

Évi másfél millió tonna hengerművi kapacitású létesítmény cserélt gazdát.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ugyanakkor Rinat Ahmetov szerint a korábban az ukrajnai ISD tulajdonában álló dunaújvárosi társaság (pontosabban a két cégbe kivitt eszközeinek – a szerk.) eladására kiírt pályázatot a magyar kormány azért dolgozta ki, hogy „legalizálja az üzem nem piaci értéken történő átruházását egy meghatározott vevő – a Liberty Steel – részére”.

Mint állítja, a pályázat nem felelt meg az átláthatósági kritériumoknak, nagyon rövid időn belül lezajlott, és korlátozott volt a résztvevők tájékoztatása.

Mintha a magyar kormány nem nagy számú lehetséges befektető érdeklődésének felkeltésére, hanem ellenkezőleg, elterelésére törekedett volna. A közleményben Rinat Ahmetov elismeri, hogy nem ismeri a többi résztvevő pályázatból való kizárásának okait, de a Metinvest kapcsán a felszámoló, és többszöri kérése ellenére a Metinvest sem kapott arról tájékoztatást az illetékes minisztériumtól, hogy a csoport sikeresen átment-e a nemzetbiztonsági átvilágításon. Állítja, hogy a társaság kizárásának okát sem közölték.

Kétszázmillió eurós vételárat tartana reálisnak az ukrán társaság

Az üzletember egy másik érve szerint a Dunaferr várható költsége a pályázat kiírása és a garanciadíj megállapítása után, a méretére tekintettel 200 millió euró volt. Pontosan ennyi lehetett a Dunaferr üzem végső ára egy átlátható aukción. Ám a Metinvest kizárása után a magyar kormány mintegy 50 millió eurós árat határozott meg az aukción, amelyen csak két cég vett részt, és a Liberty Steel nyert 55 millió euróval. Ennyiért egy olyan acélgyárhoz jutott, amelynek az éves kapacitása több mint 1,5 millió tonna hengerelt fém. Ráadásul „a magyar kormány a telepet a télen közbeszerzés nélkül a Liberty Steel kezelésébe adta”.

A Metinvest összegzése szerint a fentiek miatt „az EU monopóliumellenes hatóságainak figyelniük kell a magyar kormány intézkedéseire az üzemre kiírt pályázat kapcsán, és meg kell hozniuk döntésüket”.

Arról, hogy a Metinvest is érdeklődik a Dunaferr iránt, elsőként a Dunaujvaros.com számolt be a magyar sajtóban, ez év januárjában, a Metinvest, illetve az ukrán acélipar helyzetét a napokban a The Washington Post ismertette részletesen.