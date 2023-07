Újabb, 9,3 milliárd forintos beruházást hajt végre a Suzuki Magyarországon, amelynek nyomán

a japán cég egyrészt bővíti a gyártókapacitásait, másrészt nagy lépést tesz az esztergomi üzem karbonsemleges átállásáért

– jelentette be a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Tokióban.

A tárcavezető arról számolt be, hogy újabb fejlesztésről született megállapodás az autóipari vállalattal, amely segíteni fog a magyar gazdasági növekedés jövőbeli megőrzésében, ráadásul környezetkímélő módon, a károsanyag-kibocsátás csökkentése mellett.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

„A Suzuki ugyanis olyan beruházást hajt végre esztergomi gyártóbázisán, amellyel bővíti a kapacitásait, nagyon komoly technológiai fejlesztéseket hajt végre a digitalizáció és az automatizálás területén. Ezzel párhuzamosan pedig újabb nagy lépést tesznek afelé, hogy a gyár működése karbonsemleges legyen” – hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy

a 9,3 milliárd forintos beruházás keretében bővítik a lökhárító-, a festő- és a hegesztőüzem kapacitását, csúcstechnológiájú gépeket szereznek be, illetve napelemes erőművet építenek.

„Ez jó hír, hiszen a mostani világgazdasági környezetben minden beruházást nagyon meg kell becsülni, és ezt mi is így tesszük” – mondta. Szijjártó Péter közölte, hogy ehhez

az állam 1,9 milliárd forint értékű támogatást nyújt, így hozzájárulva ahhoz, hogy a cég magyarországi munkavállalói létszáma elérje a háromezer főt.

„Itt most egy újabb nagy lépést teszünk abba az irányba, hogy Magyarország az új autóipari korszakban is az európai autóipar egyik fellegvára legyen” – fogalmazott. Majd rámutatott, hogy a Magyarországon hagyományosan piacvezető, tavaly mintegy 12,5 százalékos részesedéssel bíró Suzuki esztergomi gyártóbázisa a cég harmadik legnagyobb vállalata. A miniszter végezetül üdvözölte, hogy a most bejelentett fejlesztés tovább erősítheti a japán vállalatok jelenlétét Magyarországon. Leszögezte, hogy a kelet-ázsiai ország cégei alkotják hazánkban a hetedik legnagyobb beruházói közösséget, folyamatos beruházásaik nélkül nem sikerült volna és nem sikerülne növekedési pályán tartani a magyar gazdaságot.