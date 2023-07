Varga Mihály: rendkívül kedvezők a magyar gazdaság kilátásai Akár lehetne aggasztó az áfabevételek elmaradása, de ha a második fél évben a gazdaság növekedési pályára tud állni, akkor van esély arra, hogy intézkedések nélkül a 3,9-es hiánycélt teljesítsük – mondta a Világgazdaságnak adott exkluzív interjújában Varga Mihály. A pénzügyminiszter szerint a magyar gazdaság kilátásai rendkívül kedvezők, az infláció várhatóan tovább csökken, az év végén pedig a rezsivédelmi alapból akár megtakarítása is lehet a kormánynak. A miniszter reagált arra is, hogy Budapest keresetét a szolidaritási adó be nem fizetésével kapcsolatban elutasította a Fővárosi Törvényszék, Varga Mihály szerint nem csak pénzügyi, jogi problémák is vannak a városházán.