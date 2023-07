Köztudott, hogy Magyarországon nem ismer határokat az emberi leleményesség, és úgy tűnik, hogy ez a bűnelkövetőkre is igaz.

Fotó: Kiss Annamarie / Hajdú-bihari Napló

Az Érdmost azt írja egy helyi Facebook-csoport alapján, hogy

aszfaltozós csalók járják Érdet és a környező településeket, akik akár több százezer forintot is kihúznak a hiszékeny kuncsaftok zsebéből arra hivatkozva, hogy az utcában aszfaltozást végeznek.

Egy konkrét eset szerint a szélhámosok mindenféle előzetes egyeztetés nélkül egy idős hölgy kapubejárójánál terítettek le aszfaltot, majd 130 ezer forintot kértek a soha meg nem rendelt munkáért.

Kiabálás, veszekedés után pénzt nem kaptak, és elmenekültek egy bérautóval, mire a rendőrök kiértek a helyszínre

– olvasható a bejegyzésben.

Az első hírek a borneves utcákból érkeztek, ezt több hozzászóló is megerősítette a poszt alatt, de utána írták, hogy Érd más területein is próbálkoznak, sőt Tárnokon is látták őket.

„Minden évszakban megvannak a módszerek, amelyekkel pénzt akarnak kihúzni a zsebünkből – mondta az ügy kapcsán az Érdi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója, Szatmáriné Berczi Dolóresz. – Télen a tűzifával próbálnak csalni, nyáron az aszfaltozás, ősszel pedig a csatornatisztítás a sláger.”

Érden nagy probléma az aszfaltozott utak hiánya, a településen az utak több mint fele még mindig földút, vélhetően ezt használják ki a csalók is.