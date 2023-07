A napokban egy teljesen új applikációt indított el a K&H innovációs csapata. Az elmúlt tíz év alatt összesen hatvanra bővült a pénzintézet mobilbankjában elérhető funkciók száma. Egyebek között biztosítási és kárügyintézési funkciókkal bővült a szolgáltatás, de még tömegközlekedési vonaljegyet is lehet vásárolni a segítségével. Tavaly ősszel bekerült a mobilbankba Kate, a digitális személyes asszisztens is. Németh Balázs jelezte, azt szeretnék, ha az ügyfelek nem éreznék elveszettnek magukat a sok lehetőség között, éppen ezért könnyen átlátható, kényelmes applikációt biztosítanak számukra.

Németh Balázs szerint az ügyfeleknek is gondosnak kell lenniük, és oda kell figyelniük adataik védelmére.

Fotó: K&H Bank

Haladni kell a korral

A bank ügyfelei elég gyakran megnézik az egyenlegüket, aztán persze átutalásra is használják az appot. Átlagosan másfél perc alatt intéznek el egy-egy ügyet. Hozzátette, hogy egy biztosítás megkötéséhez azért szükség van öt percre, de ez sem tűnik nagyon hosszú időnek. Az ügyfelek gyakran módosítják a bankkártyalimiteket, és ugyancsak sokszor használják csekkbefizetésre is a mobilbankot. Az okostelefonok – és egyre inkább az okosórák is – a mindennapok részévé váltak. A lényeg, hogy az ügyfelek mobilja mindig ott van a zsebükben (okosórájuk pedig a csuklójukon), így a mobilapplikáció ma már mindenre a leginkább kézenfekvő megoldás. A jövő pedig a szuperapplikációké, amelyekben az életstílushoz illeszkedően mindent egy-két kattintással el lehet intézni. Ezeknek a teendőknek a nagy része pénzmozgást is feltételez, arra pedig ott a mobilbank, így adódik a lehetőség, hogy éppen a mobilbank váljon ilyen életstílus- vagy szuperapplikációvá.

Védeni kell az adatainkat

Németh Balázs arra a felvetésre, hogy a szuperapplikációkba elvileg regisztrálni lehet a személyi okmányokat vagy az egészségügyi információkat is, így nem lesznek-e veszélyben az adataink, azt válaszolta: a nagybanki adattárak a lehető legbiztonságosabbak, mindig a legkorszerűbb informatikai védelmet használják. Az applikációkhoz való hozzáférés ma már mindig kétszintű védelmet élvez.

Az egy másik kérdés, hogy az ügyfeleknek is gondosnak kell lenniük, és oda kell figyelniük adataik védelmére, nehogy adathalászoknak essenek áldozatul, mert megfontolatlanul ráklikkelnek egy ismeretlen vagy megtévesztő linkre. Ezért a Magyar Bankszövetség tagjaival és a Magyar Nemzeti Bankkal összefogva a K&H is folyamatosan felhívja ügyfelei figyelmét az adatok védelmének fontosságára.

Arra a gondolatra, hogy nem sérti-e a személyiségi jogokat, ha minden adatunk egyetlen adatbázisba kerül, úgy válaszolt az innovációs vezető, hogy „a bankoknál a személyazonosításhoz szükséges valamennyi adat már így is rendelkezésre áll, és messzemenően védett”. Mint mondta: „Nem nagyon tudok elképzelni biztonságosabb széfet, mint egy bankot. Csak arról kell gondoskodni, hogy ezeket az adatcsomagokat elkülönülten kezeljék, és ne használhassák fel olyan célokra, amelyekhez az adat tulajdonosa előzetesen nem járult hozzá.”

Mi a helyzet a mesterséges intelligenciával?

A mesterséges intelligencia egy összetett algoritmus, amely alapvetően olyan funkciókat végez, amit mi írunk elő neki. Tekintsünk rá nyugodtan úgy, mint egy nagyon innovatív eszközre

– jelezte a bank innovációs vezetője. Az a vállalat, amelyik nem megy ezeknek elébe, nem fordít elég figyelmet és persze tőkét az innovációra, az előbb-utóbb lemarad a versenyben.

„Ez volt a helyzet a Sony walkmanjével, amely a hetvenes évek végén letarolta az elektronikai piacot – pedig mai szemmel nézve csak egy kicsinyített magnó volt. Aztán alig húsz évvel később már az mp3-as lejátszók vették át a helyét. Ma meg ott tartunk, hogy az Apple piacra dobta a Vision Prót, amely a virtuális valóságba röpíti az embert. „Bankos innovátorként azon kell gondolkodnom, hogy a digitális pénzt, a metaverzumot és a hasonló digitális innovációkat hogyan fogjuk adaptálni a mi iparágunkra” – összegezte a szakember. A K&H egy nemzetközi bankcsoport tagja, így az anyabank, a belga KBC technológiai és mobilapplikáció-fejlesztési tapasztalataira is alapozhatnak.

A bankszakma ma már digitalizáció nélkül értelmezhetetlen

Németh Balázs kitért arra is, hogy a hagyományos bank és a technológiai cég közötti határok folyamatosan elmosódnak. A pénzügyi-banki-biztosítói szaktudás a meghatározó, de mindez digitalizáció nélkül ma már értelmezhetetlen. A pénzintézeti csoport majdnem 400 informatikus kollégát alkalmaz, és további több száz külsős szakember segítségét veszi igénybe. Nem is sikertelenül, éppen június végén kapta meg a bank a brit Global Banking and Finance Review Legjobb Digitális Bank Magyarország 2023 díját.