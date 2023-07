Újabb híd a keleti és a nyugati gazdaság között, hogy az üdítőitalokat gyártó Hell Energy cégcsoport üzemet tervez építeni Azerbajdzsánban egy helyi beruházási alappal együttműködésben – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Bakuban. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető azt közölte, hogy a két ország „újabb közös sikertörténetének” alapjait rakják ma le azzal, hogy a Hell Energy cégcsoport megállapodást ír alá az Azerbajdzsáni Beruházási Vállalattal, amelynek alapján közös beruházással, 211 millió dollár értékben gyártóegységet terveznek létrehozni a dél-kaukázusi államban.

Fotó: Borsos Mátyás / Szijjártó Péter Facebook

A tervek szerint 2025-ben adják át az üzemet, ahol

évente 700-800 millió alumínium italdobozt fognak előállítani,

és ezek mintegy felét meg is töltik, főként helyi és régiós partnerek márkáinak a kiszolgálására. Emellett saját, helyi és regionális piacát is innen tervezi kiszolgálni a Magyarország mellett több másik államban is piacvezető cég – tájékoztatott a miniszter.

Kiemelte, hogy gyorsan nő a kereslet a Hell Energy termékei iránt. Tavaly nagyjából 50 százalékkal bővült a vállalat forgalma, és ennek a kétharmadáért a nemzetközi piac felelt. Ennek kapcsán aláhúzta, hogy

a cég az üdítőital-export globális rangsorában a 12. helyen áll, a szektor exportbevétele tíz év alatt 5,5-szeresére nőtt hazánkban.

Fotó: Borsos Mátyás / Szijjártó Péter Facebook

Szijjártó Péter elmondta, hogy az elmúlt évek nehéz gazdasági helyzete a világgazdaság minden szereplőjére hatást gyakorolt. Ezek a hatások még a mai napig is érződnek. Szerinte ez különösen igaz az olyan nyitott gazdaságok esetében, mint Magyarország, ahol az export és a bruttó hazai termék (GDP) aránya rendszerint 80 százalék felett van.

Ugyanakkor hazánk gazdasága minden válság ellenére is jól teljesít, tavaly »brutális« rekordot döntött az exportteljesítmény 142 milliárd euróval, ez a 34. hely a világranglistán, miközben az ország csak 95. a lakosságszámát tekintve

– hangsúlyozta a tárcavezető.

Ennek kapcsán kifejtette, hogy az utóbbi időszakban világossá vált, a kivitel volumenének emelkedése kizárólag akkor reális egyes ágazatokban, ha közelebb viszik a termelést a célpiacokhoz. Elmondta, hogy a kormány támogatja a versenyképes magyar cégek külföldi beruházásait, minthogy ezek a kivitel és az érintett társaságok bevételének további bővülésével, ezáltal pedig a profit egy részének hazai hasznosulásával járnak. Hozzátette, hogy a jelenlegi helyzetben és a most tapasztalható geopolitikai kihívások között az ehhez hasonló beruházások „önmagukon túlmutató jelentőséggel bírnak”.

A beruházást újabb hídnak nevezte a keleti és a nyugati gazdaság között, ami szavai szerint különösen fontos most, amikor jelentős erőfeszítések vannak a nemzetközi politikában ezek szétválasztására.