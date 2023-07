Július második hétvégéjén megugrottak a szállásfoglalások, növekedett az egynapos látogatások száma, és benépesültek a fizetős és a szabadstrandok is a Balaton partján, miközben a kompokat is rengetegen használják – derül ki a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szerdai közleményéből, amely a magas vízállásra és a kiváló vízminőségre is felhívja a figyelmet.

A tájékoztatás jelzi, hogy a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint az első, esős júliusi hétvégéhez képest a szálláshelyek vendégforgalma a második hétvégére 7 százalékkal nőtt a magyar tenger partján. Siófok volt a legnépszerűbb célpont 26 ezer vendégéjszakával, amit Balatonfüred követett közel 20 ezres értékkel, de kedvelt úti cél volt Hévíz, Balatonllelle és Zamárdi is.

Fotó: Huszár Gábor / Kisalföld

A vízszint az előző évinél 19 centiméterrel magasabb idén, és az elmúlt öt évben 97 strand újult meg

a közlemény szerint, és ezek a fürdőhelyek családbarát és akadálymentes szolgáltatásokkal, széles körű sport- és szabadidős lehetőségekkel bővültek. A minőség magas voltáról az is tanúskodik, hogy az MTÜ által idén elindított és a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület által működtetett védjegyrendszerben elsőként minősített balatoni strand a legmagasabb, ötcsillagos besorolást nyerte el.

A balatoni hajózás népszerűsége is töretlen, így a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) személyhajóinak utasszáma júliusban eddig 7 százalékkal haladja meg a tavalyi év azonos időszakában tapasztalt értéket, miközben a folyamatosan közlekedő kompokon 10 százalékkal bővült a kerékpárosok száma. Júliusban a megszokott programhajók mellett két tematikus – borkóstolós és komolyzenei – rendezvényhajót is indít a Bahart. Az MTÜ Kajla-programjának köszönhetően pedig a Kajla útlevelüket felmutató kisiskolások ingyen utazhatnak a társaság hajóin.