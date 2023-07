Mint világszerte, úgy Magyarországon is egyre több helyen lehet kriptovalutával kiegyenlíteni a számlát mind többféle termékért és szolgáltatásért: az itthon működő elfogadóhelyek száma közelíti a százat – közölték a Binance-nál. A világ legnagyobb kriptotőzsdéje a Coincolors nevű szakportál gyűjtését vizsgálva kiemelte: bitcoinnal vagy egyéb kriptovalutával fizetni egyre népszerűbb.

A kriptovalutát elfogadó szolgáltatók között sok végez vendéglátóipari tevékenységet. Fotó: Shutterstock

Csak idő kérdése, és már három számjegyű lesz azok tábora hazánkban, akiknél természetes a termék vagy szolgáltatás ellenértékének kriptokifizetése.

„Hiszünk a digitális pénzek jövőjében, szerettünk volna úttörők lenni ezen a területen. Kávézónkban egy táblagép található, ezen keresztül QR-kóddal tudnak fizetni az emberek” – közölte a pécsi Kisülés Kávéműhely a Binance megkeresésére. Majd megjegyezték azt is, hogy a kávékülönlegességeket áruló vállalkozásnál immár hat éve fizethetnek így a vendégek.

Vendéglátóhelyből egyébként többet is találni az elfogadóhelyek listáján, például kocsmákat, éttermeket, bárokat az ország különböző pontjain. Sőt, egyre több szállodában és panzióban van lehetőség a legnépszerűbb kriptovalutákkal fizetni.

A listán találtunk például kutyákkal foglalkozó egyesületet, méhészetet, kukatárolót áruló céget, fodrászatot is. Népszerű az ügyvédek között is ez a megoldás. „Az pedig valószínűleg már senki számára nem meglepő, hogy több tárhelyszolgáltató, szerverhoszting-hálózat (amikor egy társaság kiszervezi a vállalati szerverekhez kapcsolódó költség- és munkaerő-igényes feladatokat), szoftverfejlesztő cég és online marketinggel foglalkozó vállalkozás is elfogadja a bitcoint, több közülük más kriptovalutát is” – mutatnak rá a Binance szakértői.

Jótékonyság, karitatív tevékenység is belefér

A gyűjtésben a profitorientált szervezeteken túl az SOS Gyermekfalvak Alapítvány is megtalálható, ahol bitcoinnal és ethereummal is támogatni lehet a szülők nélkül maradt gyerekeket.

„Mivel adományokból tartjuk fent magunkat, ezért minden olyan platformot szeretnénk biztosítani, ahol támogatóink adományozhatnak számunkra. A kriptovaluta is egy ilyen eszköz, mivel nincs költsége a fenntartásának, így egyértelmű volt, hogy megnyitjuk ezt a csatornát” – nyilatkozta Romet-Balla Ágnes adománygyűjtési és kommunikációs igazgató.

Az SOS Gyermekfalvak Alapítványon keresztül is lehet bitcoinnal, valamint ethereummal támogatni a szülők nélkül maradt gyerekeket

Fenntartanak egy saját kriptopénztárcát, amelyre ha minimum 10 ezer forint értékű adomány érkezik, azonnal átváltják, és az alapítvány bankszámlájára utalják. Eddig egy nagyobb összegű adomány érkezett már hozzájuk bitcoinban, és befutott több kisebb támogatás is. Mivel összesen körülbelül tíz órába telt elkészíteni a pénztárcát, majd a szerződés után csak várni kellett, szerintük megérte a befektetett energiát. Maga a Binance is üzemeltet egy jótékonysági szervezetet, ahova kriptopénzt lehet adományozni. A cég szerint ez egy globális trend, szerencsére egyre több hasonló kezdeményezés létezik, ahol így is lehet segíteni.

„A bitcoin és általában a kriptovaluták elfogadása Magyarországon lendületet kapott az utóbbi időben. A Binance Pay például egy érintésmentes, határok nélküli és biztonságos fizetési technológia. Segítségével gyorsan és biztonságosan küldhetünk kriptopénzt barátainknak és családtagjainknak, mindezt egyetlen érintéssel. A Binance Card pedig lehetővé teszik a kriptovalutákkal való vásárlást azokon a helyeken, ahol egyébként Visa-kártyákat is elfogadnak. A Binance Card több mint 30 országban elérhető. Az európai lakosok közel 60 millió online vagy fizikai üzletben használhatják. A folyamat problémamentes, a vásárlásokat és jutalmakat automatikusan jóváírják a felhasználó Binance-számláján” – közölte Kiril Khomiakov, a Binance kelet-közép-európai régiójának vezetője.

A vezető a jövőben további növekedésre számít az elfogadóhelyek számában. Mint mondta,

a fizetési rendszer könnyen integrálható a meglévő pénztárgépekbe vagy mobilfizetési alkalmazásokba, ami lehetővé teszi a gyors és egyszerű tranzakciókat. Mivel a vállalkozásoknak elenyésző költségekkel kell számolniuk az elfogadóvá váláshoz, az érdeklődés is egyre nagyobb.

A jövő a kriptovalutáké? Changpeng Zhao, a Binance vezérigazgatója az év elején azzal számolt, hogy a kriptopiac 2023-ban magához tér. Optimizmusa nem volt véletlen, mert 2022-ben olyan nagynevű piaci szereplők is a blokklánc-technológián alapuló megoldásokat vezettek be, mint a Tesla, a McDonald’s, a Sony, a Nike, a KPMG vagy éppen a Mastercard. Magyarországon pedig nemcsak a kriptovaluta-elfogadó helyek száma nőtt meg, hanem egyre több bitcoinautomatát is beüzemelnek, ma már 46 ilyen készülék található hazánkban.