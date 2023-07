Kedden este megjelent a kormányrendelet a Magyar Közlönyben a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) és a babaváró támogatás átalakításáról. Az utóbbiról már részletesen írtunk, ebben a cikkben pedig azt szedjük most össze a Bankmonitor elemzése alapján, hogy mire készüljenek azok, akik 2024-től vennék fel az állami támogatást. Elöljáróban csak annyit: a jogszabály az előzetes várakozásokhoz képest is jó néhány meglepetés tartalmaz.

Kiderültek a részletek, hogyan változik a CSOK 2024-től. Fotó: Shutterstock

Hogyan változik a CSOK?

Gulyás Gergely június 22-én jelentette be, hogy a kormány átalakítja a legfontosabb lakástámogatási rendszerét, a CSOK-ot. Kiderült, hogy

a támogatást kivezetik 2024-től a nagyobb településeken,

ugyanakkor a preferált kistelepüléseken a kedvezmény összege még meg is emelkedik.

A friss rendeletből viszont már a részletek is látszanak. Fontos, hogy a kistelepülések mellett a tanyáknál, sőt,

bizonyos feltételek esetén a nagyobb városokban is megmarad a CSOK.

Ehhez az kell, hogy a település külterületén legyen az ingatlan, a megnevezése birtokközpont vagy tanya legyen. Az utóbbinál elvárás, hogy lakóépület is legyen rajta. Ugyancsak fontos tisztában lenni azzal, hogy a kistelepülések listája is módosul 2024-től, ami a 2023. 07. 11-i Magyar közlöny 50. oldalától tekinthető meg. A Bankmonitor ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy az új lakások esetén nem emelkedik a lakástámogatás összege, legalábbis a rendelet nem tartalmaz ilyen kitételt. Vagyis az új lakóház esetében elérhető CSOK támogatás összege 2024-től

1 gyermek esetén 600 ezer forint,

2 gyermek esetén 2,6 millió forint,

3 vagy több gyermek esetén 10 millió forint marad.

Ezt érdemes lesz pontosítani a kormányzati illetékeseknél, miután a már említett Gulyás Gergely-bejelentéskor úgy tűnt, hogy ezek az összegek emelkednek jövőre. Az viszont biztos, hogy a nagyobb városok belterületén a kedvezmény megszűnik. Illetve az is eldőlt, hogy a CSOK az új építésű, egylakásos lakóépületek esetében marad meg, az új építésű többlakásos lakóépületekben lévő önálló lakások megvételéhez nem lehet majd felhasználni 2024-től.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az új családi házak vásárlására, építésére fordítható a kedvezmény, lakások megvételére nem.

Ugyanakkor mindez drasztikus szigorítást nem jelent, hiszen a listán szereplő több mint 2600 kistelepülésen eleve nem jellemző, hogy társasházak épülnének. Csak használt lakás vásárlására nem lesz támogatás.

Sokkal több pénzt adnak felújításra

Egyértelműn jó hír viszont, hogy korszerűsítésre, bővítésre jövőre jóval nagyobb összeget lehet lehívni a kistelepüléseken. Pláne, ha a munkálatok elvégzése használt lakás vásárlásával egy időben történik. Ugyanis a támogatás összege kistelepülési használt lakás vásárlása, valamint ezzel együtt megvalósuló korszerűsítés és/vagy bővítés esetén

1 gyermeknél 1 millió forint (a jelenlegi 600 ezer forint helyett),

2 gyermeknél 4 millió forint (a jelenlegi 2,6 millió forint helyett),

3 vagy több gyermeknél 15 millió forint (a jelenlegi 10 millió forint helyett).

Azt érdemes észben tartani, hogy a kapott támogatási összeg legfeljebb fele fordítható a használt lakás megvásárlására. Ha már meglévő kistelepülési ingatlan felújításáról lenne szó, akkor a támogatás összege

1 gyermek esetén 500 ezer forint (a jelenlegi 300 ezer forint helyett),

2 gyermek esetén 2 millió forint (a jelenlegi 1,3 millió forint helyett),

3 vagy több gyermek esetén 7,5 millió forint (a jelenlegi 5 millió forint helyett).

Ugyanez bővítésnél vagy bővítéssel egyidejű korszerűsítésnél

Ugyanez bővítésnél vagy bővítéssel egyidejű korszerűsítésnél 1 gyermek esetén 600 ezer forint (a jelenlegi 300 ezer forint helyett),

2 gyermek esetén 2 millió forint (a jelenlegi 1,3 millió forint helyett),

3 vagy több gyermek esetén 7,5 millió forint (a jelenlegi 5 millió forint helyett).

Ez azt jelenti, hogy a kistelepüléseken a vissza nem térítendő támogatás összege ezen célok esetében 50-66 százalékkal emelkedhet. Az viszont itt is él, hogy a nagyobb településeken ez a támogatás 2024-től nem lesz elérhető. És azt is nagyon fontos hangsúlyozni, hogy önmagában a használt lakás vásárlása már nem megfelelő cél a CSOK-hoz, mindenképpen ki kell egészíteni bővítéssel, korszerűsítéssel is.

Mi lesz a CSOK-hitellel?

A válasz röviden: a támogatott CSOK-hitel továbbra is elérhető marad, tehát

a CSOK mellé igényelhető 3 százalékos kamatozású támogatott hitel továbbra is elérhető lesz.

Ennek a jelentőségét a bőven 10 százalék fölötti kamatkörnyezetben talán nem is kell bizonygatni. Az igényelhető összeg nem módosul, vagyis új lakás vásárlása esetén az elérhető maximális hitelösszeg

1 gyermek esetén 0 forint,

2 gyermek esetén 10 millió forint,

3 vagy több gyermek esetén 15 millió forint.

Használt lakás vásárlásával egy időben megvalósuló korszerűsítés és/vagy bővítés esetén az elérhető maximális hitelösszeg

vásárlásával egy időben megvalósuló korszerűsítés és/vagy bővítés esetén az elérhető maximális hitelösszeg 1 gyermek esetén 0 forint,

2 gyermek esetén 10 millió forint,

3 vagy több gyermek esetén 15 millió forint.

Korszerűsítés és/vagy bővítés esetén elérhető maximális hitelösszeg

és/vagy bővítés esetén elérhető maximális hitelösszeg 1 gyermek esetén 0 forint,

2 gyermek esetén 5 millió forint,

3 vagy több gyermek esetén 7,5 millió forint.

Ismét jelezni kell azonban, hogy a nagyobb településeknél kivezetik a kedvezményes kamatozású hitelt.

Mi lesz az áfa- és adó-visszatérítésekkel?

Az adó-visszatérítési támogatás mindhárom formája marad 2024-ben is. A preferált kistelepüléseken megvalósuló korszerűsítési, bővítési munkálatok 27 százalékos áfája továbbra is visszaigényelhető lesz. Az adó-visszatérítés mértéke legfeljebb 5 millió forint lehet. A lakás vagy ház építésének 27 százalékos áfáját is visszakaphatják a családok. A támogatás összege ebben az esetben is legfeljebb 5 millió forint lehet. Illetve a CSOK-támogatásból új lakást vásárlók 2024-ben is visszakaphatják a vételár 5 százalékos áfáját. Ebben az esetben nincs felső összeghatára a támogatásnak. Miután a CSOK a kistelepüléseken marad meg, ez a kedvezmény is csak az itteni vásárlásokra marad érvényben.