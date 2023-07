Félgőzzel pöfög a magyar ipar, de az akkugyárak indulása és az infláció csökkenése után új erőre kaphat A következő hónapokban, ha lassan is, de fokozatosan felfuthat az ipar kibocsátása, amely igencsak megszenvedte az elmúlt időszak megpróbáltatásait. Bár idén így is csökkenni fog a volumen, a jövő már határozottan jobban fest: az infláció mérséklésével és az akkugyárak megtelepedésével együtt lendületet vehet, és ez a növekedésen is érződik majd.