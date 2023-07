Tízből hat magyar utazik általában úgy, hogy saját ételt visz magával, a strandoláshoz pedig a megkérdezettek fele csomagol magának elemózsiát. Ha utazásról van szó, a nők és a tizenévesek számítanak az átlaghoz képest felkészültebbnek. A nők mintegy kétharmada, a 20 év alattiak háromnegyede visz magával harapnivalót – utóbbibban minden bizonnyal a családi gondoskodás is jelentős szerepet játszik. A három leggyakrabban strandra vitt ételnek a házi készítésű szendvics, a bolti sós snack és a gyümölcs számít, de a válaszadók harmada házi sós ropogtatnivalót is visz magával – derült ki az Opinio legfrissebb, a Rama megbízásából készült felmérésének eredményeiből.

Fotó: Shutterstock

A kutatásból kiderült, annak, hogy sokan a strandra is visznek magukkal ételt, főként anyagi okai vannak. A válaszadók nagyjából háromnegyede azért visz magával saját ételt, mert így olcsóbb, mint ha egy helyi büfében vásárolná meg ugyanazt. Mindez tetten érhető a válaszok demográfiai jellemzőiben is, hiszen a jobb anyagi helyzetben lévő diplomások ritkábban, míg a rosszabb helyzetben lévő fiatalok gyakrabban élnek ezzel a lehetőséggel.

Bár spórolás szempontjából kézenfekvő lenne, hogy házilag sütött sós vagy édes süteményeket vigyenek magukkal, amelyek a meleget is jobban bírják, mint a szendvicsek, a nyár nem igazán számít sütési szezonnak. A megkérdezettek több mint a fele egyáltalán nem szokott sütni, legyen szó bármilyen évszakról, akik pedig szoktak, azoknak a fele a nagy melegre hivatkozva ritkábban teszi ezt meg. Ugyanakkor a másik felük ugyanannyit vagy többet süt, mint az év más időszakaiban.

„Mi is tapasztaljuk, hogy vásárlóink jelentős hányada igyekszik azzal kordában tartani az élelmiszer-kiadásait, hogy a korábbinál gyakrabban süt otthon, ahelyett, hogy a sós vagy édes süteményeket készen vásárolná meg. Erre a változásra reagálva indítottunk a Rama sütőmargarinnál egy rendkívüli nyári promóciót, ami a várakozásainkat felülmúló sikerrel folyik” – árulta el Kővári Csilla, a Rama régiós márkamenedzsere.

A spórolási törekvések 2023-ban még erősebbnek mutatkoznak. Egyrészt viszonylag nagy azoknak az aránya, akik egyáltalán nem terveznek strandolást (főként a legfeljebb 8 általánost végzettek, a kelet-magyarországi lakosok és az 50 év felettiek), a vízparti feltöltődést választók körében pedig tovább emelkedett a hozott ételek népszerűsége.

Fotó: Shutterstock

A strandra készülők egyharmada – ezen belül a 30-as korosztály 40 százaléka – tervezi azt, hogy a tavalyi évhez viszonyítva többször fog ételt vinni magával. A túlnyomó többség – tízből nyolc válaszadó – ebben az esetben is arra hivatkozik, hogy ez az olcsóbb megoldás, a huszonévesek körében pedig már 90 százalék támasztja alá anyagi okokkal a döntését. A megadott válaszlehetőségek között szerepelt az is, hogy az otthonról vitt ételek esetén tudjuk, hogy mi van benne. Ez az érv az országos átlaghoz képest a fővárosban és Nyugat-Magyarországon volt népszerűbb, az itt élő 10 megkérdezettből 4-en emiatt is visznek saját ételt.