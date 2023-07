Módosult a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény – derül ki Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásából. Ezt a jogszabályt az országgyűlés a július 4-i ülésnapján fogadta el.

Mostantól hatezerötszáz forinttól 65 ezer forintig mozoghat a helyszíni bírság. Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

A szabálysértési törvény több ponton is módosult, így például

a pénzbírság legalacsonyabb összege hatezerötszáz, legmagasabb összege pedig 200 ezer forintra emelkedik.

Mindez eddig ötezer forint, illetve 150 ezer forint volt, vagyis az emelés mértéke mintegy 30 százalék. A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén 300 ezer forint volt a maximum, ami 400 ezer forintra ugrik.

Mire készüljenek a fiatalkorúak?

A fiatalkorúakra vonatkozó szankciók is változtak. Ezalatt azokat kell érteni, akik a szabálysértés elkövetésekor a tizennegyedik életévüket betöltötték, de a tizennyolcadikat még nem. Náluk a pénzbírság legmagasabb összege 50 ezer forint, a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén 100 ezer forint volt. Ez módosult 65 ezer, illetve 130 ezer forintra. Nőtt a helyszíni bírság legmagasabb összege is, 25 ezer forint helyett már 32 500 forint szabható ki rájuk.

Hogyan változik a helyszíni bírság?

A helyszíni bírság összegét ötezer forinttól 50 ezer forintig állapíthatták meg, ami hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén 70 ezer forintig terjedhetett. Mostantól viszont hatezerötszáz forinttól 65 ezer forintig mozoghat a büntetés, hat hónapon belüli újabb szabálysértés elkövetése pedig 90 ezer forintig terjedhet. Ennek értelmében az is változott, hogy ha egyidejűleg bírálnak el több szabálysértést, akkor a kiszabható helyszíni bírság nem haladhatja meg a 65 ezer, ismételt elkövetés esetén a 90 ezer forintot. Eddig ez 50 és 70 ezer forint volt.

Hogyan számítják be a közérdekű munkát?

A módosítások a beszámítási rendelkezésekre is kitértek. Eddig úgy volt, hogy a szabálysértési őrizet, valamint a négy órát meghaladó tartamú előállítás minden megkezdett órája helyébe 200 forint pénzbírságot kell beszámítani. Ez 300 forintra emelkedett. A meg nem fizetett pénzbírság következménye is változott. A pénzbírságot meg nem fizetés esetén a bíróság szabálysértési elzárásra változtatja át, ötezer forintonként egynapi szabálysértési elzárást kellett számítani,

ami hatezerötszáz forintra emelkedett.

A meg nem fizetett pénzbírságnak ötezerrel nem osztható részét nem kellett figyelembe venni, ez mostantól ugyancsak hatezerötszáz forint. A meg nem fizetett pénzbírság vagy helyszíni bírság helyébe továbbra is léphet közérdekű munka. A meg nem fizetett pénzbírság helyébe korábban ötezer forintonként hat óra közérdekű munkát kellett meghatározni, ami mostantól 6500 forint.