Májusban az ipari termelés volumene a nyers adatok szerint 6,9 százalékkal, míg a kiigazított adatok alapján 4, 6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, áprilisához mérten ugyanakkor 1,6 százalékkal bővült - közölte a Központi Statisztikai Hivatal csütörtök reggel.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az ipar áprilisában kifejezetten csalódást keltő teljesítményt produkált, ugyanis nem csak az éves, de havi bázison is mérséklődött a termelési volumen.

Tehát a mostani adat minimális javulást mutat, de attól, hogy idén pluszba kerüljön a kibocsátás, nagyon messze vagyunk.

A KSH közlése alapján a kép továbbra is vegyes: miközben a legnagyobb súlyú alágak közül a villamos berendezés és a járműgyártás is bővült, a számítógép, elektronikai, optikai termék, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesett a termelés volumene.

Az infláció csökkenésével indulhat be a termelés

Elemzők az áprilisi adat közlésekor is arra hívták fel a figyelmet, hogy egyelőre a magyar ipar idei teljesítménye elmarad a várakozásoktól, ráadásul erősen kétarcúság jellemzi, míg az exportrendelések emelkednek éves bázison, addig a belföldiek gyakorlatilag zuhannak, nem függetlenül a magas inflációtól. Viszont jó eséllyel az idei év közepétől újra fokozatos élénkülés következhet, amit a belső kereslet fokozatos helyreállása és az új – főleg az akkumulátorgyártáshoz és autóiparhoz, valamint élelmiszeriparhoz, vegyiparhoz, védelmi iparhoz kapcsolódó – kapacitások várható üzembe helyezése is támogathat.

Fábián Gergely: az ipar túl van a mélyponton

Ezzel az eredménnyel a szankciók okozta mélypontján túljuthatott az ipari termelés, az év további részében várhatóan újra növekedési pályára áll az ágazat, miközben továbbra is az autóipar és a villamos berendezések gyártása jelentik a húzóerőt

- értékelte a KSH által közölt adatokat Fábián Gergely, iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkár, aki hangsúlyozta, a múlt havinál lényegesen kedvezőbb a mai adat.

Hozzátette azt is, hogy a háború és a szankciók okozta negatív gazdasági hatások ellensúlyozása érdekében a kormány kimentette a vállalkozásokat a fix áras áramszerződésekből, továbbá a Széchenyi Kártya Programon és a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramon keresztül olcsó forrásokat biztosít.

A Hitelprogram 1000 milliárd forintos keretéből már 641 milliárd forintot tesz ki a szerződött hitelállomány, a források legnagyobb része a feldolgozóiparba, a kereskedelem és gépjárműjavítás területére irányul.

A kormány által indított programok hozzájárulnak az ipar teljesítményének növeléséhez, a 1,5 százalékos GDP-növekedés eléréséhez, valamint a munkahelyek és a családok megvédéséhez - zárta közleményét az államtitkár.

A termelés szintje még mindig elmaradt az év elején mérttől

Az ipari kibocsátás volumene némi javulást tudott felmutatni májusban, ugyanis havi alapon 1,6 százalékkal nőtt a teljesítmény - mondta Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Mindez elegendő volt arra, hogy az éves bázisú index némileg javulni tudjon áprilishoz képest - emelte ki. Ez azt jelenti, hogy egy év alatt a kibocsátás 4,6 százalékkal csökkent. A májusi visszapattanás azonban nem volt annyira jelentős mértékű, hogy az ipar teljesítményét a negatív trendből ki tudja mozdítani. A termelés szintje még mindig elmarad ugyanis az év elején mérttől is.

Habár a részletes adatokra még várni kell, a KSH közlése szerint nincs új a nap alatt. Miközben a termelés csökkenéséhez az alágak többsége hozzájárult, ez alól továbbra is kivétel maradt a villamos berendezés gyártása (akkumulátor gyártás) és az autóipar. Lényegében tehát csak az autóiparhoz valamilyen módon kapcsolódó gyártók képesek valamiféle életet adni a magyar iparnak. Egyúttal ez továbbra is azt a képet igazolja, miszerint folyamatosan zsugorodik a gazdaság belső kereslete. Ugyanerről tanúskodik a friss kiskereskedelmi adat is. A kép tehát nagyon is egyértelmű: lényegében az export-értékesítés képes valamelyest ellentételezni a belső piacra termelő vállalatok rendkívül gyenge teljesítményét. Előre tekintve várhatóan ez a kétarcúság megmarad.

A megfigyelt feldolgozóipari ágak rendelésállománya ugyanis hasonló képet mutat: az exportrendelések állománya még tartja magát, de a belső megrendelések összezuhantak. Nagy kérdés, hogy az export lendülete meddig tarthat ki. A legfrissebb globális felmérések azt mutatják, hogy ismét gyengül a feldolgozóipari teljesítmény és egyre inkább csökken a rendelésállomány világszerte. A kínai újranyitástól várt pozitív hatás lényegében elmaradt, a magas globális kamatkörnyezet pedig egyre erősebben fékezi a fogyasztást és a beruházást a fejlett országokban. Mindez pedig negatívan hat a magyar ipar jelenére és a kilátásaira egyaránt.

A mai viszonylagosan kedvező adat ellenére továbbra is úgy látjuk, hogy az idei év egészében az ipari teljesítmény negatív lesz, vagyis nem sikerül elérni a 2022-ben látott kibocsátási szintet. Ez egyben azt is jelenti, hogy a mezőgazdaság maradhat a gazdasági növekedés egyedüli megmentője, mert a friss adatok alapján nem látszik úgy, hogy a belső keresletben bármiféle fordulat körvonalazódna - tette hozzá az ING Bank vezető elemzője.