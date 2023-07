Ez már hadüzenet: Orbán Viktor péntek reggel nekiment a nyerészkedő élelmiszerláncoknak

Az infláció elleni küzdelmet az is nehezíti Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel elhangzott szavai szerint, hogy sokan – a kiskereskedelmi láncok, az élelmiszeripari multik – nyerészkedésre használták a kialakult helyzetet, és árspekulánsként viselkedtek, az árakat gyakran ok nélkül is emelték.

A kormányfő ugyanakkor elismerte azt is, hogy az infláció letörése a kormány feladata. Ennek érdekében számos intézkedés született, köztük a július elején élesedett árfigyelő rendszer vagy épp a kötelező bolti akciózás. Orbán szerint az intézkedések hatását visszaigazolják majd a júniusi–júliusi adatok is, és a folyamat végén egy számjegyű lesz az infláció.

Fotó: Lang Róbert / Somogyi Hírlap

A kormány csütörtökön módosította is a kötelező akciózásról szóló rendeletet, így a boltoknak nem lesz elég legalább 15 százalékkal olcsóbban kínálniuk a rendeletben feltüntetett termékeket, hanem az árcsökkentés pontos százalékos mértékét is fel kell tüntetniük. A módosítás továbbá azt is megköveteli, hogy a kötelező akciózás alá eső termékeket az üzleteknek úgy kell forgalmazniuk, hogy mindennap a 2022-ben értékesített átlagos napi mennyiségnek kell rendelkezésre állnia.

Az árfigyelő adatbázis létrehozásának eredményei már most is láthatók. Noha számos termék árai fillérre pontosan megegyeznek a különböző boltokban, ez Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint egyáltalán nem meglepő, hiszen a boltok már korábban is figyelték egymás árait. Az árfigyelő ugyanis a verseny fokozása mellett egyfajta árkiegyenlítő hatással is bír, ami segíti letörni az árakat is.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium pénteki közleménye szerint az árfigyelő hatékonysága már most is megfigyelhető, a július 1-jei indulása óta már 2 százalékponttal csökkentette az élelmiszer-inflációt. Az élelmiszerárak alakulása alátámasztja a kormány határozott elképzelését, miszerint

az infláció már az év vége előtt egy számjegyűre csökkenhet az intézkedéseinek köszönhetően.

A kormány infláció letörését célzó lépéseinek sikerét jelzi az is, hogy Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón már arról beszélt, hogy az eredetileg tervezettnél jóval hamarabb, már októberben egy számjegyűre csökkenhet a drágulás mértéke.