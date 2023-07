Szerda estig fiatalok sokasága várta, hogy kiderüljön, hol folytathatja tovább tanulmányait. Azóta már tudjuk, hogy ezúttal is a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakja vitte el a pálmát: a tavalyi 478 pont után idén már 480 kellett a bejutáshoz. Szokásosan erősen teljesített a mennyiségi listavezető ELTE is. Az újdonsült egyetemisták számára most a szálláskérdés kerül napirendre, első körben nem a kiadó lakásokért, hanem a kollégiumi férőhelyekért indul roham.

Fotó: Shutterstock

A ponthatárok kihirdetése után az egyetemek többsége összesítette a számokat, így kiderült, melyik felsőoktatási intézményben hány elsős kezdheti meg tanulmányait szeptembertől. A Kulturális és Innovációs Minisztérium márciusi tájékoztatása alapján összesen 126 449-en jelentkeztek a magyar felsőoktatásba, ami jelentős emelkedés a tavalyi 99 ezer főhöz viszonyítva. Ennek ismeretében nem meglepő, hogy több egyetem esetében is megnövekedett a frissen felvett hallgatók száma.

Corvinus Egyetem

Az idei felvételi eljárás során összesen 2085 hallgatót vett fel a Budapesti Corvinus Egyetem a 2023–2024-es tanévre a központi felvételi eljárásban. Alapképzésen 1536, mesterképzésen 483, osztatlan képzésen pedig 66 diák kezdheti meg tanulmányait szeptembertől. Emellett, nemzetközi felvételi során további 591 hallgató csatlakozhat az egyetemhez – 323-an alap-, 268-an mesterszakon –, így a diákok több mint 22 százaléka már külföldről érkezik a Fővám térre.

Az intézmény tájékoztatása szerint a tíz legmagasabb ponthatárból idén is kilenc a Corvinusé a nappali alapképzéseken, mindhárom dobogós hely az intézmény egy-egy angol nyelvű képzése a nappali alapképzések között a felvi.hu adatai alapján.

Fotó: Shutterstock

Budapesti Gazdasági Egyetem

A BGE-re rekordszámú, 6474 hallgatót vettek fel, amely az egyetem tájékoztatása szerint 2005 óta a legmagasabb felvételi létszám. 2023-ban ráadásul nőttek az intézmény állami ösztöndíjas képzéseinek ponthatárai. A fővárosi iskola kiemelte, hogy idén először online iratkozhatnak be a Budapesti Gazdasági Egyetem elsősei.

Budapesti Metropolitan Egyetem

Több mint másfélszeresére emelkedett a Budapesti Metropolitan Egyetemre felvett magyar hallgatók aránya tavalyhoz képest. Különösen az Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Karra nyertek nagy számban felvételt a jelentkezők, melyek esetében 78,9 százalékos volt a növekedés.

Óbudai Egyetem

Összesen 3660 fiatal kapott július 26-án üzenetet arról, hogy sikeresen felvételizett az Óbudai Egyetem valamely műszaki, informatikai, illetve gazdasági képzésére. A tavalyi adatokhoz képest ez 27,2 százalékos növekedést jelent – derült ki az intézmény közleményéből. Hozzátették, hogy az ÓE a felvettek számát tekintve a nyolcadik legnépszerűbb magyar egyetem, és a legkeresettebb fővárosi székhelyű intézmények közé tartozik az ELTE-vel, a BME-vel és a BGE-vel egy sorban.

Semmelweis Egyetem

Töretlen az érdeklődés a magyarországi orvosképzés iránt is. A Semmelweis Egyetem hat karán összesen 2796-an kezdhetik meg tanulmányaikat a szeptemberben induló tanévben, ez pedig nagyjából 20 százalékos emelkedést jelent a múlt évvel összevetésben. Növekedett az első helyen a Semmelweisre jelentkezők száma is, és jellemzően a bejutáshoz is magasabb pontszámokra volt idén szükség. A felvettek közül 2514-en állami ösztöndíjas, 282 fő önköltséges képzésben.

Folytatódott az a tendencia, hogy az orvos- és egészségtudományi képzési területen a Semmelweis Egyetemre való bejutáshoz kell a legmagasabb pontszám országos szinten.

Fotó: Máthé Zoltán

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Összesen 2266 elsőéves kezdheti meg tanulmányait a szeptemberben induló új tanévben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, azaz több mint 300 fővel többen, mint tavaly. Az NKE-re közel 17 százalékkal többen jelentkeztek, mint egy évvel ezelőtt. A legtöbben, 955-en az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon fogják megkezdeni első tanévüket egyetemistaként. A rendészet-, a had- és víztudományi karon is több hallgató lesz, mint 2022 szeptemberében.

Széchenyi István Egyetem

Nem csak a budapesti, hanem a vidéki intézmények közül is többen rekordokat döntöttek. A győri Széchenyi István Egyetemen összesen csaknem 4500 elsőéves hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben, ami 38 százalékkal haladja meg a tavalyi 3200-as adatot.

Az egyetem arról tájékoztatott, hogy mind a 9 karon (8 Győrben, 1 pedig Mosonmagyaróváron található) nőtt az elsősök száma, a legnagyobb bővülés a műszaki képzésben tapasztalható, ahol nagyjából 60 százalékkal többen kezdhetik meg tanulmányaikat a következő szemeszterben.

Pécsi Tudományegyetem

Magyarország első egyeteme is remek eredménnyel zárta az idei általános felvételi eljárást, hiszen idén mintegy ötven hallgatóval több, nagyjából 5700 elsős került be a Pécsi Tudományegyetemre. Ráadásul tízből hét karon is emelkedett a felvettek száma. A legtöbben indén is az egészségtudományi területen és a bölcsészképzésben kezdhetik meg tanulmányaikat.

Miskolci Egyetem

A Miskolci Egyetem képzéseire összesen 3644 jelentkező nyert felvételt, ami a 2022-es adatokhoz viszonyítva 77 százalékos emelkedést jelent. Közülük 2778 fő állami ösztöndíjas, 866 fő pedig önköltséges képzésen kezdheti meg tanulmányaikat. A felsőoktatási intézmény valamennyi karán nőtt a hallgatói létszám. Miskolcon az ápolás és betegellátás, a gyógypedagógia és villamosmérnöki szakokra érkezik a legtöbb elsős