A bő három évtizede bekövetkezett „vállalkozói boom” során alapított cégek tulajdonosai szinte kivétel nélkül férfiak voltak, ám a várakozások szerint hamarosan már fele-fele arányban ülhetnek női cégvezetők a döntéshozói székekbe. A női cégvezetőknekk azonban egészen más kihívásokkal, frusztrációkkal kell megküzdeniük, mint a férfiaknak.

A Pannon Egyetem és a Generációk Partnere által végzett országos kutatás szerint az utódok többsége vér szerinti rokonságban áll az előddel: 47 százalékuk a cégtulajdonos lánya, 42 százalékuk a fia, és csupán 11 százalékban jelenik meg távolabbi rokon, mint például sógor vagy az alapító veje.

Sok nőben felmerül, hogy hátrányt jelent-e a partnerek, szakemberek számára a női mivoltuk, vagy hogy hogyan egyeztessék a gyerekvállalást a vállalkozás átvételével.

Fotó: Shutterstock

Gondolhatnánk: ma már sem a vezetői pozíciókat tekintve, sem az utódlási folyamat lépései szempontjából nincs nagy különbség a lány és a fiú utód feladatai között. A generációváltás-szakértő szerint azonban igenis érdemes mélyebben foglalkozni a témával.

Pálos Ildikó szerint

merőben más típusú kihívásai, vélt vagy valós, tudatos vagy tudatalatti korlátai lehetnek egy női cégvezető utódnak, mint egy férfinak.

Így például dilemma lehet a nők számára, hogy lányként meg tudnak-e felelni az apjuk elvárásainak. Hogyan tud jó vezető, tulajdonos és egyben jó lány, feleség, anya lenni, és hogyan állítsa fel a fontossági sorrendet e szerepek között? „Sok nőben az is felmerül, hogy hátrányt jelent-e a partnerek, szakemberek számára a női mivoltuk, vagy hogyan egyeztessék a gyerekvállalást a vállalkozás átvételével” – magyarázta a szakértő.

Amikor már összenőtt a család és a cég

A generációváltásnak leginkább kitett ágazatok közé a kereskedelem, a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység és a feldolgozóipar sorolható.

A generációváltásra érett vállalkozások közül sok műszaki szolgáltatást vagy szakmai, tudományos munkát végez.

Fotó: Shutterstock

A Generációk Partnere szervezetfejlesztője szerint a családi vállalkozások esetében szinte lehetetlen szétválasztani a munkahelyi és a családi szálakat. A céges hétköznapok során a családtagok vezető-beosztott szerepben kialakult konfliktusai a vasárnapi ebédnél sokszor apa-gyerek szerepben folytatódnak.

Az anya ösztönös mediátorként igyekszik közvetíteni a családtagok között, amiben lassan, de biztosan teljesen felőrlődik.

Az anya ugyanis az, aki foggal-körömmel egyben akarja tartani a családot, stabil hátteret biztosítani a férjének – a cég vezetőjének –, és személyes kudarcként éli meg azokat a családon belüli konfliktusokat, amelyek esetében tehetetlen.

Nem könnyű a sok pörgés után a nyugalom a főnöknek

Pálos Ildikó tipikus negatív példát is hoz: „Van olyan ügyfelünk, ahol a három testvér házastársai már nem is vesznek részt a családi ebédeken, mert nem akarnak hétvégén is a hétköznapi feszültségben élni. Amikor végre sikerül átadnia a cégvezetőnek a stafétát, az pedig egy teljesen ismeretlen helyzetet hoz a házaspár számára.”

A miután a férj a cég helyett végre huzamosabban otthon tölti az idejét, a feleséggel „egymás agyára mennek”. Sok házaspár jön rá ilyenkor, hogy elhidegültek egymástól.

A szakember még egy fontos női szereplőre is felhívta a figyelmet a cégvezetők környezetéből: a menyekre, vagyis az utódok feleségeire. „Ők leginkább arról számolnak be, hogy férjükön túl nagy a nyomás és a megfelelési kényszer az apjuk felé. Úgy érzik, hogy egy klasszikus alkalmazotti viszonyhoz képest duplán kell bizonyítaniuk, aminek hatására még inkább háttérbe kerül a magánélet, a gyerekek és ők maguk.”

Sok a kihívás, nagy a felelősség

A Makronóm Intézet legfrissebb kutatása szerint minden harmadik társas vállalkozást és megközelítőleg minden negyedik munkavállalót érint ma Magyarországon a generációváltás kérdése. A várható tömeges cégátadások sikere a nemzetgazdaság egésze szempontjából kiemelt jelentőségű:

évente 0,3 százalékos GDP-növekményt jelentene a vállalati generációváltások sikeres megvalósulása.

A végre nem hajtott generációváltás így 10 éves időtávon mintegy 1617 milliárd forintnyi kumulált GDP-elmaradást okozhat.