Az elmúlt napokban bejárta a nemzetközi és a hazai sajtót is a Rodosz szigetét sújtó erdőtüzek híre. A Törökországhoz közeli görög sziget népszerű turista desztináció, a magyarok közében is célszerű. Azonban akik most Rodoszon vannak, több kellemetlenséget is elszenvedhetnek.

Fotó: AFP

Egy külföldi utazás során bekövetkező kár esetén megfelelő védelmet az utasbiztosítások adnak, azonban nagyon nem mindegy, hogy az adott konstrukció pontosan milyen szolgáltatásokat nyújt – derült ki a Netrisk.hu közleményéből. A portál felhívja a figyelmet, hogy nem feltétlenül érdemes a legolcsóbb biztosítást választani, mivel drága mulatság lehet, ha olyan káreset következik be, amelyre nem vagy nem elégséges fedezetet tartalmaz a csomag.

A biztosítási portál bevezette azt, hogy a szállások, éttermek és egyéb szolgáltatásoknál már működő ratingrendszer alapján sorolja különböző kategóriákba az utasbiztosításokat, hogy az utazók könnyebben kiválaszthassák a nekik megfelelő konstrukciót.

„Egy-egy biztosításnál nagyon fontos, hogy ne csak az árakat, díjakat nézzük, hanem az ár/érték arányt. A külföldre utazók számára baj esetére védelmet nyújtó utasbiztosításoknál hasonló a helyzet. A turistáknak különbözőek az igényeik, függően attól, hogy két-három napos városlátogatást vagy többhetes tengerparti vakációt terveznek, netán extrém sportolás is szerepel a programban. Nem beszélve arról, ha valaki akár több hónapot tölt külföldön és szeretné magát biztonságban tudni” – mutatta be a újítást Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója.

A szakember hozzátette, hogy az utasbiztosításoknál a legolcsóbbak verzióknál a fedezet vagy a kártérítés mértéke korlátozott, és egy komolyabb külföldi egészségügyi ellátás esetben nem minden esetben nyújtanak megfelelő fedezetet. Egy pár ezer forinttal drágább utasbiztosításnál azonban már többszörös lehet a maximális kártérítés és a szolgáltatások köre is jóval szélesebb lehet.

Besnyő Márton példaként elmondta, hogy az 5 napos tengerparti vakációra kötött utasbiztosítások közül a legolcsóbbak 1500-2000 forintba kerülnek, de ezeknél például orvosi költség esetén a maximális kártérítési összeg mindössze 9 millió forint. Ugyanakkor

a bővebb szolgáltatási palettát magában foglaló, 3500-4500 forintos díjjal elérhető utasbiztosítások esetében a maximális kártérítés a 1 milliárd forintot is elérheti.

Azonban a megfelelő utasbiztosítás kiválasztása nem mindig könnyű, ebben nyújt segítséget az új ratingrendszer, amely biztosításszakmai szempontból hiteles, szolgáltatás- és fedezetalapú objektív összehasonlítással kategorizálja az utasbiztosításokat. Ennek következtében az utasbiztosítást keresők sokkal könnyebben megtalálhatják a számukra megfelelő konstrukciót.