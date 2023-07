A Liberty Steellel köthet üzletrész-adásvételi megállapodást a Dunaferr felszámolója. A vonatkozó kormányrendelet szerint az értékesítési eljárásban nyertes ajánlattevő a Liberty Steel Central Europe Kft., amely a legmagasabb, 55 millió eurós ajánlatot tette, írja a duol.hu a cégközlöny alapján.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő/Mediaworks

Ahogy megírtuk, a múlt pénteken zárult értékesítés során az a Liberty Steel adott be érvényes és nyertes pályázatot, amely már decemberben is a gyár megsegítésére sietett egy olyan időszakban, amikor az acélipar világszerte a legnehezebb időszakát élte. Öten jelentkeztek az értékesíteni kívánt az ISD Dunaferr Zrt. f.a. és a ISD Kokszoló Kft. f.a. céltársaságba (Duna Furnace Duinai Vamű Kft. és a Dunarolling Dunai Vasmű Kft.) bevitt üzletrészei együttes, 100 százalékos megvásárlására, de csak a Liberty Steel Central Europe Kft. és a Vulcan Steel Private Company Ltd. nyújtott be a részvételi felhívásban előírt feltételeknek megfelelően érvényes ajánlatot.

Az ajánlattételi felhívásban rögzítettek szerint az érvényes pályázat esetén, amely 10 millió euró ajánlati biztosíték befizetését is tartalmazta, a legmagasabb árat ajánló pályázó nyert, ennek az előírt minimum 52 859 205 eurónál is magasabb összegnek kellett lennie.

Ezenfelül a győztesnek helyt kell állnia a megállapított 36,9 milliárd forint környezeti terhekért, a működéshez szükséges hatósági engedélyek megszerzéséért, a szén-dioxid-kvóták helyzetének rendezéséért, mintegy 3450 munkaszerződéses munkavállaló átvételéért. A kötelezettségvállaló nyilatkozatban szerepel az is, hogy a céltársaságok által átvett munkavállalók munkaviszonyát a zárástól (ez több hónapig tarthat) számított három hónapig, de legkésőbb 2023. december 31-ig munkáltatói felmondással nem lehet megszüntetni. Ugyanakkor a megszerzett üzletrészeket harmadik személy részére három évig sem közvetlenül, sem közvetve nem lehet elidegeníteni, ide nem értve adott esetben a cégcsoporton belüli tulajdoni átrendeződést.

A duol emlékeztet arra, hogy SD Dunaferr Zrt. működésének jogi háttere hosszú ideje nem volt biztosított, nincs igazgatósága, felügyelő bizottsága, sem cégvezetője, és jelentős, közel 500 milliárd forintnyi tartozást halmozott fel.

Hosszú hónapokon keresztül törvénytelenül két részletben fizette a munkabéreket és nem tudta kifizetni a villamosenergia-számláit sem, ezért ez utóbbi miatt a kormány 2022. november 30-án a Magyar Közönyben közzétett határozatával megelőzte egy katasztrófahelyzet kialakulását azzal, hogy a vasmű szerves részeként működő ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye és telephelyei zavartalan villamosenergia-ellátását rendeletileg szabályozta, és egy súlyosabb üzemzavar megelőzése, megakadályozása érdekében felállította a Védelmi Bizottságot. Szükség volt a kokszoló-alapanyag ellátásának a biztonságos beszállítására is, mert ellenkező esetben le kellett volna állítani a gyártóművet, amellyel helyrehozhatatlan károk keletkeztek volna.