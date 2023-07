Magas infláció és magas hitelkamatok mellett törvényszerű, hogy a háztartások igyekeznek visszafogni a fogyasztásukat, kevesebb hitelt vesznek fel, és ahol tudnak, spórolnak a rezsiköltségen is. Nem véletlen tehát, hogy a lakáshitelezés komoly gondokkal küzd, a bankok nem kevés bosszúságára. Úgy tűnik, egyetlen legény marad talpon a gáton: a személyi kölcsön. Persze azért ne rohanjunk azonnal a bankba, de sok esetben valóban vonzó választási lehetőséget kínálhat ez a gyorsan, egyszerűen, akár online is igényelhető fedezet nélküli hitel.

A többi hiteltípushoz képest egy év alatt jóval kisebb mértékben csökkent a személyi kölcsönök állománya. Fotó: Shutterstock

Míg egy évvel ezelőtt 153,9 milliárd forint értékű lakáshitelt folyósítottak a bankok, ez év májusában csupán 49,4 milliárd forintot igényeltek a háztartások. Ez 68 százalékos csökkenés az előző évhez képest. Babaváró hitelből, amelyet az igénylők kétharmada legalább részben lakáscélra igényel, 57 százalékkal folyósítottak kevesebbet a bankok. Ehhez képest jóval kisebb mértékben csökkent az újonnan felvett személyi hitelek állománya.

A konstrukciót idén májusban 46,7 milliárd forint értékben igényelték az ügyfelek, szemben a tavalyi 54,6 milliárddal. A csökkenés tehát jóval szerényebb, mindössze 15 százalékos.

Emellett érdekesség, hogy bár a korábban oly népszerű szabad felhasználású jelzáloghiteleket alig keresték, az utóbbi évben ebből is bő 40 százalékkal kérelmeztek többet, mint korábban. Ez azt is mutathatja, hogy a szabad felhasználás fontos szempont most a hiteligénylésnél. Az emberek több mozgásteret szeretnének a felhasználás tekintetében, és valószínű, hogy az igényelt hitelt több célra is felhasználnák, például állampapír vásárlására – mutatott rá kérdésünkre Gergely Péter, a BiztosDöntés alapítója, pénzügyi szakértője.

Miért olyan vonzó a konstrukció?

A személyi kölcsön népszerűsége nem véletlen, ugyanis ez a hiteltípus az esetek többségében szabad felhasználású, tehát a bank egyáltalán nem szól bele abba, hogy mire költjük az igényelt összeget. A személyi kölcsön kamata a futamidő végégig fix, és ingatlanfedezet nem szükséges hozzá. Kevés dokumentumra lesz szükségünk, mindössze a személyi iratainkat, háromhavi bankszámlakivonatot és egy munkáltatói igazolást kell bemutatnunk. A futamidő viszonylag hosszú, akár hét-tíz év is lehet, az elérhető hitelösszeg pedig elérheti a 7-8, de egyes bankoknál akár a 12 millió forintot is. A kölcsönt a legtöbb esetben online is igényelhetjük, és fogyasztóbarát változatban is elérhető.

Arra viszont figyeljünk, hogy itt a lakáshiteleknél magasabb kamatokkal és többnyire magasabb elvárt jövedelemmel kell számolnunk

– figyelmeztet Gergely Péter.

Soha ne fizessük a mindennapi kiadásainkat kölcsönből

A személyi kölcsön felhasználásánál megvan az áhított szabadságunk, de ez nem jelenti azt, hogy valóban bármire érdemes is költenünk. A szakértő mindenekelőtt arra hívja fel a figyelmet, hogy soha ne fizessük a mindennapi kiadásainkat személyi kölcsönből, hiszen ha nincs elég bevételünk, hogy az életünket finanszírozzuk, akkor biztosan nem tudjuk majd kigazdálkodni a kölcsön törlesztőrészletét.

Persze nem is feltétlenül vehetünk fel annyi kölcsönt, amennyit csak szeretnénk, ennek gátat szab a jövedelemarányos törlesztőrészelet-mutató (JTM) korlát, amely – több más pénzügyi szabállyal együtt – épp e hónap elejétől változott. Ha a jövedelmünk havi nettó 600 ezer forint alatt van, akkor annak legfeljebb a felét, ha viszont 600 ezer forint felett keresünk, akkor annak 60 százalékát költhetjük hiteltörlesztésre. Az értékhatár korábban 500 ezer forint volt, úgyhogy a változás elsősorban azokat érintheti hátrányosan, akik 500 és 600 ezer forint között keresnek, és magas összegű személyi kölcsönt igényelnének.

Egyre többen ismerik fel, hogy használt autóra nem, de újra érdemes személyi kölcsönt felvenni. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

„A bankok a leggyakoribb hitelcélokra kínálnak személyi kölcsönöket, de ez nem jelenti azt, hogy nekünk ez a legmegfelelőbb. Könnyen lehet, hogy míg az egyik bank autóhitele nem felel meg a megvásárolni kívánt négykerekűhöz, egy másik bank egyszerű személyi kölcsöne igen. Ugyanez a helyzet a felújítási személyi kölcsönökkel is. Érdemes tehát nyitott szemmel járni” – tanácsolja a pénzügyi szakember.

A személyi kölcsön a lakáshitel mellett jó alternatíva lakásfelújításra is, amennyiben rövid határidővel van szükségünk a pénzre, vagy ha nincs tehermentes ingatlanunk, ami fedezet lehetne

– folytatja Gergely Péter a felsorolást. Majd hozzáteszi: a felújítás hosszú távú előnyt jelenthet, hiszen ha modernebb és energiahatékony a lakásunk, akkor a fenntartása is olcsóbb lesz.

Ne a kamatot nézzük, hanem a várható drágulás mértékét

A MagNet Banknál például igényelhető kölcsön zöldcélra, az UniCredit Bank pedig napelemre Green személyi kölcsönt kínál. Gyakori hitelcél az autóvásárlás is. Bár a használt autók ára mostanában csökkenő tendenciát mutat, az új autók ára még mindig emelkedik, és úgy tűnik, jól tartják az értéküket. Igaz ez az elektromos autókra is, amelyekre több bank kedvezményt is kínál.

Az infláció még mindig meglehetősen magas, a Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint júniusban 20,1 százalék volt. A személyi kölcsönök kamata ezzel szemben 14,4 és 18,9 százalék között mozog.

Ebből kiindulva akár meg is érheti személyi kölcsönből vásárolni, hiszen a drágulás mértéke nagyobb, mint a kölcsön kamata.

Továbbá érdemes lehet a nyaralást is személyi kölcsönből finanszírozni. Azt viszont érdemes figyelembe venni, hogy a magas infláció egyben azt is jelenti, hogy minden másra is többet kell költenünk.