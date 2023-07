A pénzügyi innováció nemcsak a pénzügyi piac hagyományos, régebben jelen lévő szereplőihez köthető, hanem az új piaci szereplők is egyre jelentősebbek a digitális pénzügyi csatornák, szolgáltatások és termékek fejlesztése terén. Ez igaz mind a dedikáltan fintechszolgáltatások nyújtására alapított új vállalkozásokra vagy a más iparágakból érkező, de termékeik és szolgáltatásaik diverzifikációjával a pénzügyi szolgáltatások piacán is megjelenő technológiai óriásvállalatokra.

A digitális fejlesztések során továbbra is kiemelkedő fontosságú a kiberbiztonság. Fotó: Bach Máté / Magyar Nemzet

Szombati Anikó rámutatott: a digitális fejlesztések során továbbra is kiemelkedő fontosságú a kiberbiztonság, valamint a kibertámadások elleni küzdelem, amelyben a mesterséges intelligenciára épülő megoldások egyre inkább megkerülhetetlenné válnak.

A szektor szabályozását tekintve az európai uniós jogalkotási folyamat a Digitális Pénzügyi Csomag elfogadásával beérett, a pénzügyi ágazat digitális működési ellenálló képességének megerősítése és az új technológiákra, különösen a mesterséges intelligenciára adott szabályozói válaszok a várakozások szerint hozzájárulnak majd ezen a területen is egy innovatívabb és versenyképesebb uniós közös piac működéséhez.

A fintechszektort 2021-ben a bizonytalan piaci hangulat ellenére jelentős árbevétel-növekedés jellemezte:

Magyarországon szektorszinten az árbevétel összességében meghaladta a 220 milliárd forintot, amely 50 milliárd forintos növekedést tartalmaz. A növekvő árbevételű cégek átlagosan 421 millió forinttal, a medián szerint 150 millió forinttal tudták árbevételüket gyarapítani, amely a 2020-as év azonos adatainak majdnem a duplája.

A bővülő profittal rendelkező cégek átlagos adózotteredmény-növekedése 150 millió forint felett volt, míg ugyanezen időszakban a medián érték 41 millió forintot ért el – a piacon működő vállalkozások tehát hatékonyabban tudtak működni az előző évhez képest. A jelentésben kitérnek arra is, hogy a globális fintechszektor befektetéseinél a 2021-es év rekordjai után 2022 jelentős visszaesést hozott, és a bizonytalan makrogazdasági helyzet miatt a földrajzi megoszlás és a fókuszterületek is átalakultak. Az új szolgáltatók térnyerése mellett a digitális transzformáció a bankokat szolgáltatásaik folyamatos fejlesztésére sarkallja, amelyben immáron jelentős szerepet kapnak a fintechpartnerségek is, azonban jelentős kihívás a digitális átalakuláshoz kapcsolódó finanszírozási, és különösen az IT-költségek emelkedése.

A bankok digitális érettsége évről évre fejlődik

Az MNB felmérése szerint a hazai bankrendszer digitális fejlettségi szintje a korábbi évekhez képest kisebb mértékben, de tovább javult. Az MNB 2022-re vonatkozóan ismét felmérte a hazai bankrendszer digitális fejlettségi szintjét, hét fő pillért vizsgálva. A bankok digitális érettsége évről évre fejlődik, azonban a bankszektor egészét tekintve a közepes fejlettségi szintről való elmozdulás még továbbra sem valósult meg.

Az átlagos index 2022-re vonatkozóan 62-es szintet ért el, ami az egy évvel ezelőtti 60-as mértékhez képest – a módszertani változtatásokba beépített magasabb elvárások mellett is – kismértékű fejlődést tükröz.

Javult a hazai biztosítók digitalizációs szintje is

A jelentés szerint tavaly tovább javult a hazai biztosítók digitalizációs szintje is. A biztosítói szektor medián digitális érettsége a tavalyi 62-es értékről 64-re nőtt, ami továbbra is folyamatos fejlődést mutat. A hazai biztosítók sok esetben eltérő megközelítést alkalmaznak a főbb termékek és szolgáltatások, valamint az ügyfelekkel való interakció tekintetében (például az élet és nem élet típusú termékek közötti különbségeket nézve), és ezen eltérések a digitalizációs transzformáció kapcsán is észrevehetők az intézmények közötti nagyobb szórásban. A belső működés digitalizációja kapcsán fontos előrelépések történtek a szektorban, ugyanakkor a belső folyamatok digitalizációja továbbra is fejlesztésre szorul.