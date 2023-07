A Fővárosi Vízművek ellátási területén, sőt az egész országban is azonosak a vízmérők leolvasására vonatkozó előírások, hiszen a 2011-es víziközmű-törvény minden érintett szolgáltatóra azonos szabályokat ír elő – derül ki a Világgazdaságnak küldött válaszból. Lapunk azért érdeklődött a társaságnál, mert ismereteink szerint több – de nem tudni mennyi – budapesti társasházban utoljára két éve látták az egyébként évente várt vízóra-leolvasót.

Fényképezőt elő, és lehet diktálni, képet feltölteni!

Betöltetlen leolvasói pozíciók az egész országban

A vízművek jelezte, hogy szolgáltatási területén a vízmérők leolvasása előre, a honlapján közzétett tájékoztatóban meghatározott módon, ütemezetten, az év során folyamatosan történik. A számlázásban lévő vízmérők leolvasását évente egyszer kísérlik meg. A szolgáltató általi leolvasás idejét minden vízdíjszámlán is feltüntetik.

Persze megesik, hogy elmarad a leolvasás, az esetek jelentős részében azért, mert a társaság ügyfelei és leolvasói elkerülik egymást. Főként az a probléma, hogy a leolvasásra megjelölt időszakaszban a felhasználó nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést. A Világgazdaság látókörébe került elmaradásra azonban a vízművek válaszában szereplő másik magyarázat vonatkozhat, hiszen nem egyedi elmaradásokról értesültünk, hanem arról, hogy komplett társasházat estek ki a szórásból. „Előfordul olyan eset is, amikor hiába van előre ütemezve az éves leolvasás, mégsem tudjuk az elvégezni, például munkatársunk megbetegedése, vagy más, előre nem látható ok miatt. Korábban a Covid is jelentősen befolyásolta működésünket: az érintésmentesség igénye miatt több esetben ki kellett hagynunk a vízmérők leolvasását. Emellett a munkatársaink megbetegedése is közrejátszott.

Általánosságban elmondható, hogy ahogyan az ország több más víziközmű-szolgáltatója, társaságunk is munkaerőhiánnyal küzd. Jelenleg a leolvasói pozíciók mintegy 30 százaléka betöltetlen.

Ezek az okok azok, amelyek miatt az ügyfeleink esetlegesen azt tapasztalhatták, hogy az elmúlt években nem a megszokott módon történt a vízmérők leolvasása” – írta a vízművek. Mindazonáltal hangsúlyozták, hogy a társaságnak és az ügyfeleinek is az az érdeke, hogy az elszámolás a tényleges, vízmérőn mért fogyasztás alapján menjen. Éppen ezért törekednek az ütemezett leolvasásokra.

Lehet online és zöldszámon is diktálni, továbbá használható az app

Ezért, illetve az ügyfelek minél magasabb színvonalú és számukra kényelmesebb kiszolgálása érdekében a vízművek az elmúlt években megújította az online ügyfélszolgálati felületét, amelyen

az ügyfelek a mérőállás-bejelentés mellett a nap 24 órájában intézhetik az ügyeiket.

A járvány hatására tette lehetővé, hogy ha valaki a leolvasási időszakban nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, vagy elkerülték egymást leolvasóval, akkor a leolvasási időszakban is bediktálhatják az általa leolvasott mérőállást fénykép csatolásával a vízművek online ügyfélszolgálatán.

A társaság fogadja a bejelentéseket ezen – számlán feltüntetett diktálási és az éves szolgáltatói leolvasás időszakban is – a 80/200 777-es zöldszámán, valamint az Otthon+ applikáción. Az alkalmazás a szolgáltatói leolvasás időszakában lehetővé teszi a fényképes mérőállás-bejelentést is. A mérőállás-rögzítésről a vízművek részletes tájékoztatást ad a honlapján. Azoktól az ügyfeleitől, akiknek a Díjbeszedő Holding Zrt. állítja ki a számlákat, a Díjbeszedő Holding Zrt. is fogadja a mérőállás-bejelentéseket. A Világgazdaság a közelmúltban beszámolt a társaságnál folyó egyéb fejlesztésekről is.